做蒸蛋少「一步驟」！爸開電鍋驚呆 成品網愣：發財了
雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋，其蒸蛋口感滑嫩，但要自己做出好吃的蒸蛋其實沒有這麼簡單。近日，就有網友自己用電鍋試做蒸蛋，沒想到成品曝光後，連自己都相當傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 11:48:55
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「發生蒸蛋慘案了.......」只見貼出的照片，原本在碗內蛋液雖然已經蒸熟，但全部都膨脹凸的碗外面，表面看起來十分粗糙，有別於我們對於蒸蛋是要平滑的印象。
貼文一出，網友紛紛回應「夭壽勒！這是發糕吧」、「ㄜ...是要拜拜嗎？不爭氣笑了」、「真的超好笑XD根本是發粿」、「你這是蒸太久了啦！超像發粿的」、「不仔細看，還真的以為是發糕」、「誰跟我一樣看成發糕的啦！」、「根本就是發糕，哪有蒸蛋啦XD」、「發糕好啊！吃完就要發財了XD」。
不過，也有內行網友透露「蓋子沒留縫，蛋液滾起來了」、「筷子幹嘛放在電鍋底部啦！是要夾在鍋蓋跟鍋子中間留縫隙」、「少了夾筷子留縫隙的部分」、「我又想笑了，你沒讓它呼吸要留洞不能全蓋住，而且蒸蛋要用保鮮摸密封避免有水蒸氣，多試幾次就會成功啦！」（編輯：張嘉哲）