萬聖節瘋啥／搞怪美食挑戰膽量！逼真腦漿、斷指女巫上桌
搞怪無罪，裝鬼有理！一年一度最瘋狂的萬聖節就在這個星期日（10/31），還沒計畫好的人就看這篇懶人包，一次搜羅最可怕餐點！看看這些挑戰膽量的餐點，逼真腦漿、斷指女巫還有暗黑沼澤巨眼怪通通搬上桌，南瓜魔鬼飯、血怪義大利麵你敢不敢吃下肚？或是喝一口血紅腦袋瓜，超嚇人！
記者蕭涵云/綜合報導
2021-10-30 10:00:00
吃不驚人死不休的萬聖節創意大挑戰！從驚嚇指數最高的餐點介紹起，Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年以血腥為主軸，推出10/30、10/31週末限期2天的「Halloween Special」萬聖餐點，把超逼真腦漿麵包端上桌。凡著萬聖節裝扮的服裝到Texas Roadhouse消費，還可獲得搗蛋糖乙份。
從TGI FRIDAYS南瓜怪口中吐出紫蘇蕃茄雞肉麵超駭人！即日起至11/1(一)，TGI FRIDAYS期間限定3款萬聖搗蛋餐飲，消費者凡姓名有符合「淘氣鬼、女巫、萬聖節」任一字或同音者，可享搞怪飲品買一送一。
新泰式料理Lady nana超認真「假鬼假怪」！陰森森藍眼睛靈、暗黑沼澤巨眼怪和黑魔法斷指女巫，通通化作餐點主角挑戰膽量和味蕾，尤其漂浮著血紅腦袋瓜的紫紅色漸層飲品，拍照打卡最吸睛！
充滿創意的Trine & Zen，兼顧大家想吃美食的慾望，利用秋季食材特製南瓜海鮮魔鬼飯，整顆南瓜盅一端上桌還有豐富配料從頭上竄出，料多味美。 看完上面已經嚇歪的膽小鬼不用擔心！限制級餐點已秀完，萬聖節也有超多可愛餐點要推薦，M One Café萬聖節限定套餐，以香料奶茶及熱紅酒搭配「Jack-O‘-Lantern」南瓜瑪車（南瓜蛋糕+瑪德蓮）。gelato pique café限定超萌黑貓甜筒，可愛甜點讓人看了捨不得吃！ 31冰淇淋的萬聖節限定造型聖代，可以任選口味；PONPIE澎派打造小惡魔歐歐及黑貓妮露來應景，凡購買再贈萬聖節餅乾。 點點心鎮店之寶豬鼻包竟推出萬聖節造型，共有豬鬼芝麻包及豬鬼南瓜包（豆沙口味）兩款，即日起至10/31(日)每日限量20份，不裝神弄鬼改裝萌。 Lady nana這款呆萌鬼娃，是口感蓬鬆軟綿的巧克力瑪德蓮搭配自製香蘭卡士達，披上小精靈外衣攻佔甜點胃。 睜著大眼的MAISON KAYSER萬聖派對杯子蛋糕，四種特調奶油霜分別有不同造型；還有鹹香酥脆的黑色面具，是喬巴達與洋蔥及煙燻乳酪的搭配，有趣又好吃。