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萬聖節瘋啥／搞怪美食挑戰膽量！逼真腦漿、斷指女巫上桌

▲萬聖節瘋狂美食，腦漿麵包、血怪義大利麵，還有藍眼精靈，你敢吃嗎？（圖／微風、翻攝自Lady nana官網）
▲萬聖節瘋狂美食，腦漿麵包、血怪義大利麵，還有藍眼精靈，你敢吃嗎？（圖／微風、翻攝自Lady nana官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-30 10:00:00

搞怪無罪，裝鬼有理！一年一度最瘋狂的萬聖節就在這個星期日（10/31），還沒計畫好的人就看這篇懶人包，一次搜羅最可怕餐點！看看這些挑戰膽量的餐點，逼真腦漿、斷指女巫還有暗黑沼澤巨眼怪通通搬上桌，南瓜魔鬼飯、血怪義大利麵你敢不敢吃下肚？或是喝一口血紅腦袋瓜，超嚇人！

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▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排，Halloween Special萬聖餐點只為期兩天。（圖／微風）
▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排，Halloween Special萬聖餐點只為期兩天。（圖／微風）
吃不驚人死不休的萬聖節創意大挑戰！從驚嚇指數最高的餐點介紹起，Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年以血腥為主軸，推出10/30、10/31週末限期2天的「Halloween Special」萬聖餐點，把超逼真腦漿麵包端上桌。凡著萬聖節裝扮的服裝到Texas Roadhouse消費，還可獲得搗蛋糖乙份。

▲TGI FRIDAYS萬聖限定，南瓜怪紫蘇蕃茄雞肉麵。（圖／微風）
▲TGI FRIDAYS萬聖限定，南瓜怪紫蘇蕃茄雞肉麵。（圖／微風）
從TGI FRIDAYS南瓜怪口中吐出紫蘇蕃茄雞肉麵超駭人！即日起至11/1(一)，TGI FRIDAYS期間限定3款萬聖搗蛋餐飲，消費者凡姓名有符合「淘氣鬼、女巫、萬聖節」任一字或同音者，可享搞怪飲品買一送一。

▲陰森森藍眼睛靈。（圖／翻攝自Lady nana官網）
▲陰森森藍眼睛靈開胃菜。（圖／翻攝自Lady nana官網）

▲斷指女巫黑魔法義大利麵。（圖／翻攝自Lady nana官網）
▲斷指女巫黑魔法義大利麵。（圖／翻攝自Lady nana官網）
新泰式料理Lady nana超認真「假鬼假怪」！陰森森藍眼睛靈、暗黑沼澤巨眼怪和黑魔法斷指女巫，通通化作餐點主角挑戰膽量和味蕾，尤其漂浮著血紅腦袋瓜的紫紅色漸層飲品，拍照打卡最吸睛！

▲暗黑沼澤巨眼怪主食。（圖／翻攝自Lady nana官網）
▲暗黑沼澤巨眼怪主食。（圖／翻攝自Lady nana官網）
▲血紅腦袋瓜飲品。（圖／翻攝自Lady nana官網）
▲血紅腦袋瓜飲品。（圖／翻攝自Lady nana官網）
充滿創意的Trine & Zen，兼顧大家想吃美食的慾望，利用秋季食材特製南瓜海鮮魔鬼飯，整顆南瓜盅一端上桌還有豐富配料從頭上竄出，料多味美。

▲Trine Zen南瓜海鮮魔鬼飯。（圖／微風）
▲Trine Zen南瓜海鮮魔鬼飯。（圖／微風）
看完上面已經嚇歪的膽小鬼不用擔心！限制級餐點已秀完，萬聖節也有超多可愛餐點要推薦，M One Café萬聖節限定套餐，以香料奶茶及熱紅酒搭配「Jack-O‘-Lantern」南瓜瑪車（南瓜蛋糕+瑪德蓮）。gelato pique café限定超萌黑貓甜筒，可愛甜點讓人看了捨不得吃！

▲M One Café推出萬聖節限定套餐「南瓜馬車」。（圖／新光三越台北信義新天地A11）
▲M One Café推出萬聖節限定套餐「南瓜馬車」。（圖／新光三越）
▲gelato pique café限定黑貓甜筒。（圖／新光三越）
▲gelato pique café限定黑貓甜筒。（圖／新光三越）
31冰淇淋的萬聖節限定造型聖代，可以任選口味；PONPIE澎派打造小惡魔歐歐及黑貓妮露來應景，凡購買再贈萬聖節餅乾。

▲31冰淇淋萬聖節限定造型聖代，任選口味。（圖／京站）
▲31冰淇淋萬聖節限定造型聖代，任選口味。（圖／京站）
▲澎派小惡魔歐歐及黑貓妮露。（圖／京站）
▲澎派小惡魔歐歐及黑貓妮露。（圖／京站）
點點心鎮店之寶豬鼻包竟推出萬聖節造型，共有豬鬼芝麻包及豬鬼南瓜包（豆沙口味）兩款，即日起至10/31(日)每日限量20份，不裝神弄鬼改裝萌。

▲點點心超萌萬聖節豬鼻包。（圖／微風）
▲點點心超萌萬聖節豬鼻包。（圖／微風）
Lady nana這款呆萌鬼娃，是口感蓬鬆軟綿的巧克力瑪德蓮搭配自製香蘭卡士達，披上小精靈外衣攻佔甜點胃。

▲呆萌鬼娃甜點。（圖／微風、翻攝自Lady nana官網）
▲呆萌鬼娃甜點。（圖／微風、翻攝自Lady nana官網）
睜著大眼的MAISON KAYSER萬聖派對杯子蛋糕，四種特調奶油霜分別有不同造型；還有鹹香酥脆的黑色面具，是喬巴達與洋蔥及煙燻乳酪的搭配，有趣又好吃。

▲MAISON KAYSER萬聖派對杯子蛋糕。（圖／微風）
▲MAISON KAYSER萬聖派對杯子蛋糕。（圖／微風）
▲MAISON KAYSER黑色面具。（圖／微風）
▲MAISON KAYSER黑色面具。（圖／微風）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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