疫情趨緩景點解封　「台灣好行」桃、竹好康看這裡

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為振興疫後經濟，桃園市政府推出「台灣好行」觀光巴士套票買1送1活動，預計推出超過10款套票，將發行1千份，包含「車票型（台灣好行4條路線車票）」、「體驗型（台灣好行車票及沿線景點門票、船票、抵用券、餐券等自由行1日遊）」及「住宿型（結合大溪老街住宿及大溪快線、東眼山線，自由行2日遊）」，只要購買套票即可享兩人同行、一人免費，預計11月15日起在KKDAY旅遊電商平台開賣。
而為了鼓勵民眾到新竹遊玩，新竹縣政府這次也推出「搭乘獅山線電子集章抽好禮」活動，只要民眾於10月30日至11月30日期間搭乘台灣好行「獅山線」，加入活動LINE官方帳號後，在獅山線公車車廂內、高鐵新竹站旅遊服務中心、獅山遊客中心或獅山線優惠店家使用行動支付消費都可以掃描集章，集滿三點即可獲抽獎資格，共有151個獎項，最大獎將有機會獲得膠囊咖啡機。
新竹縣政府表示，最近正值秋高氣爽，是個非常適合安排家庭出遊的時節，獅山線由台鐵竹北站出發，沿線經過高鐵新竹站、文林閣站、台鐵竹東站、綠世界生態農場、膨風茶文物館、北埔老街、獅山遊客中心等站點，全程共14個站點，除了交通轉乘上十分便利，還能夠深入了解當地歷史人文及生態探索，相關活動資訊可上「台灣好行遊竹縣」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/LionBus）查詢。