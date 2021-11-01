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肺纖維化不可逆！　胸腔內科揭「常見致病因素」

肺纖維化不可逆！　胸腔內科揭「常見致病因素」
肺纖維化不可逆！　胸腔內科揭「常見致病因素」

健康醫療網

2021-11-01 17:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或者「肺纖維化」，此是因為患者肺部間質產生纖維化病變，會使肺部外觀或肺部電腦斷層影像如同菜瓜布般，出現一絲一絲的纖維而得名。

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間質性肺病初期症狀不明顯　致死率高

臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任、胸腔內科傅彬貴醫師表示，間質性肺病是一個高死亡率、需要多專科照護的疾病；早期表現沒有非常專一性的症狀，很多患者可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。

肺纖維化不可逆　早期診斷是關鍵

到了中期，患者會出現明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等；如果發展至晚期，肺部會因進展性的纖維化而失去彈性、影響氣體交換，最終使病人發生呼吸衰竭甚至死亡。由於纖維化產生後無法逆轉，因此早期發現、早期介入診斷及治療，至關重要。

跨團隊照護　全國首創「間質性肺病整合照護中心」

有鑑於「間質性肺病」產生原因除有自體免疫疾病所引起的肺部侵犯，如全身性硬皮病、皮肌炎以及類風濕性關節炎等；另外也與環境接觸有關，如慢性過敏性肺炎；最可怕的是找不到原因的特發性肺纖維化。

對此，陳適安院長指示成立「間質性肺病整合照護中心」，發展以病人為中心的多專科服務，包括：早期診斷篩檢、照護流程客製化、心肺共病評估標準化、血清生物標記開發、國際臨床試驗導入、發展幹細胞與再生醫療及肺移植照護治療等，集合胸腔科、免疫風濕科、心臟科、復健科等多團隊醫師共同照護病人。



資料來源：健康醫療網 肺纖維化不可逆！　胸腔內科揭「常見致病因素」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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