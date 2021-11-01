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間質性肺病初期症狀不明顯 致死率高臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任、胸腔內科傅彬貴醫師表示，間質性肺病是一個高死亡率、需要多專科照護的疾病；早期表現沒有非常專一性的症狀，很多患者可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。
肺纖維化不可逆 早期診斷是關鍵到了中期，患者會出現明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等；如果發展至晚期，肺部會因進展性的纖維化而失去彈性、影響氣體交換，最終使病人發生呼吸衰竭甚至死亡。由於纖維化產生後無法逆轉，因此早期發現、早期介入診斷及治療，至關重要。
跨團隊照護 全國首創「間質性肺病整合照護中心」有鑑於「間質性肺病」產生原因除有自體免疫疾病所引起的肺部侵犯，如全身性硬皮病、皮肌炎以及類風濕性關節炎等；另外也與環境接觸有關，如慢性過敏性肺炎；最可怕的是找不到原因的特發性肺纖維化。
對此，陳適安院長指示成立「間質性肺病整合照護中心」，發展以病人為中心的多專科服務，包括：早期診斷篩檢、照護流程客製化、心肺共病評估標準化、血清生物標記開發、國際臨床試驗導入、發展幹細胞與再生醫療及肺移植照護治療等，集合胸腔科、免疫風濕科、心臟科、復健科等多團隊醫師共同照護病人。
資料來源：健康醫療網 肺纖維化不可逆！ 胸腔內科揭「常見致病因素」
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