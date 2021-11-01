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安麗創玩精神 熱情工作兼顧健康、經濟及永續

▲安麗用熱銷產品打造一座微型世界，從極致健康出發，融合創玩精神，為消費者打造無『微』不至的美好生活。（圖／品牌提供）
▲安麗用熱銷產品打造一座微型世界，從極致健康出發，融合創玩精神，為消費者打造無『微』不至的美好生活。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-01 19:30:00

在經歷疫情之後，工作對許多人來說，有了全然不同的定義。業務似乎也不需要經過實體的見面才能做成。手機基本上就是商機。在這樣的情況下，強力倚賴人脈及與人互動的產業應該都會大受影響。 但事實上，台灣直銷業的龍頭安麗在疫情期間業績仍成正成長。這樣的成果令人好奇，安麗到底怎麼做到的?

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11月1日，在安麗台灣邁向第40周年的媒體茶敘上，安麗將創玩精神定義為其事業最重要的驅動力。而到底什麼是創玩精神? 簡單來說，所謂的「創」是創造、創新、創業；「玩」則是興趣、熱情。安麗鼓勵直銷商夥伴們「用興趣活絡社群，從社群導入創業並融入生活」。他們日常的工作模式是透過分享自己最感興趣、最專業的事情，像是健身、美容保養或美食，來結合安麗公司美型、美食、美顏三大主軸商品，做商品體驗分享。

台灣安麗總裁的林彥秀說，許多人的高收入，是用高壓力、高工時，甚至犧牲健康以及和家人相處的時間所換來的。 但在她眼中，真正成功的定義應該是全方位均衡，能經營事業的同時，也享受生活、享受健康。這其實非常符合現在Z世代及千禧世代的期望，能以興趣結合社群來開創事業、邊創業也邊玩。

▲直銷夥伴利用社群平台，發揮自己的強項與特質以吸引同好參與，創造出有個人風格、也兼容安麗特色的社群。（圖／資料照片）
▲直銷夥伴利用社群平台，發揮自己的強項與特質以吸引同好參與，創造出有個人風格、也兼容安麗特色的社群。（圖／資料照片）
她強調，安麗「創玩精神」創造的是「熱情經濟」，最大的特色是分享，利用社群平台，在安麗協助下，發揮自己的強項與特質以吸引同好參與，然後創造出有個人風格、也兼容安麗特色的社群。而「創玩精神」其實來自於堅實穩固的知識素養，才能吸引粉絲和同好一起玩出成果、創造經濟效益。因此，為了建立直銷商面對顧客時的專業形象，安麗長期與台北醫學大學合作開設「保健營養學分班」，協助並支持直銷商增進營養專業知識；22年來，累計超過15,000人獲得學分認證，完成挑戰。安麗今年也加開「北醫曲線管理專班」，藉由營養、運動及放鬆三大主題課程，提升直銷商在曲線管理推廣上的知識及能力。明年，安麗更計劃推出北醫「健康管理師」證照班，讓直銷商成為不斷自我成長、精進，且被專業認證的健康領域專家。

為了賦予直銷商夥伴更多「創玩」力，安麗還安排了內部員工來做為「助攻隊」，分頭去全省300多個直銷商中心進行經營成功社群活動的教學課程，以幫助各直銷商的中心據點轉型，成為孵育直銷商具備「創玩精神」的基地。除了創玩精神，安麗的另外兩個重要策略主軸是「極致健康」和「愛永續」。在「極致健康」的部分，安麗以植物的力量、創新的科技以及永續的概念提供優質、高效能的產品，從人們每一天吸進的空氣、喝進的水，到營養補充、美妝保養，無一不讓人徹底安心。特別是在營養補充品的部分，安麗全球有800多位科學家及專業人員，持續不懈的研究植物營養素；並以有機農耕、植萃精華為原則；從土壤、生產，送到顧客手中，不僅可全程追溯，整個過程也以環保和減少資源浪費為考量。在今時今日，環境永續與健康的關係密不可分。

在「愛永續」的部分，安麗也成立了希望工場慈善基金會來幫助台灣這塊土地上需要被關懷的弱勢孩童與團體，九年來累積捐款超過新台幣1.8億元，受惠對象超過3萬人次。因為安麗的善行與善款，他們的未來有了希望。

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