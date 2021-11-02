艾爾段取消出席氣候峰會　傳因不滿維安規格

我是廣告 請繼續往下閱讀
他原定率土耳其代表團出席今、明天的會議，並且發表演說，揭示土耳其如何實現對「巴黎協定」（Paris Agreement）承諾的減排目標有關計畫。
報導指出，主辦單位對土耳其代表團提供較低維安規格，導致艾爾段決定取消行程。環境、城巿化及氣候變遷部長庫倫（Murat Kurum）將代表土耳其出席峰會。
獨立新聞媒體中東之眼（Middle East Eye）引述消息人士報導，主辦單位對土耳其代表團人數、官員於會議期間使用的汽車數都設限，引發安全顧慮。
英國政府週末曾向土耳其政府表達，將對艾爾段提供與美國總統拜登相同維安規格，但是後來變卦，導致艾爾段取消行程。
艾爾段原定在格拉斯哥與拜登會晤，不過兩人昨天已在羅馬就安卡拉有意採購F-16戰鬥機、敘利亞戰爭等議題提前會商。
土耳其國會10月6日批准巴黎協定，為最後批准的G20成員，這使得土耳其在聯合國氣候峰會中的角色受到矚目。協定將土耳其歸類為已開發國家，安卡拉認為不公平，因而長達數年未予批准。
G20峰會期間，艾爾段昨天在羅馬表示，安卡拉政府宣布於2053年前實現淨零排放目標。土耳其也計劃2030年前減排21%。
土耳其目前占全球溫室氣體排放總量不到1%。專家表示，其中大部分來自能源耗用。土耳其能源使用目前仍高度依賴政府計劃予以逐步淘汰的煤炭和不可再生能源。（編輯：韋樞）1101101