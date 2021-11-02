五分之一的微邂逅 ─ Peugeot 208 Active試駕

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其實在2019年底展開的2020台北車展中，208就與2008同步在台灣亮相，不過最終僅有2008正式引進台灣，經過長時間的評估後，Peugeot原廠依然並未放行208到台灣販售，那為何還會有前陣子的抽籤購車專案呢？原因就是車廠在評估新車是否導入時，有時會引進少數車輛做為測試與市場調查使用，因此，寶嘉聯合也就引進了五輛不同等級的208到台灣，並在短期內原廠仍不會放行下，將其中四輛以登記抽籤的方式販售。
其實自最新的208車系在國外發表以來，我們就很期待它的引進，畢竟20X與30X可說是Peugeot最具代表性的兩大車系，歷來以絕佳操控性，圈粉無數，加上全新208的外型又格外亮眼，自然更是期盼能看見實車與試駕，結果208在2019年底在台亮相後，幾經評估，法國原廠仍未同意將208導入台灣引進，所以這次的試駕更顯得十分難得。
全新208在外觀上，全面採用Peugeot最新的家族設計語彙，較前一代肌肉感大幅提升，即便是常規車型，都有著類似性能鋼砲的運動感，尤其是略為外擴的後葉子板，以及渾圓的車尾線條，在當前台灣車壇放眼望去，在眾多掀背車中，大概就只有GR Yaris的整體霸氣可以贏過208；同時208依舊留有Peugeot的仿生元素，頭尾燈內都採三道類獅爪樣貌，車頭兩側的獠牙日行燈，更是讓人難以忽略它的存在。
進到車內，本次試駕的208，是較低階的Active車型，以黑色為主要基調，配置歐洲掀背車常見的素色織布座椅，不過椅面則採類百葉窗樣式，增加乘坐的散熱效果，並在車門上以類碳纖飾板與橘黑相間之烤漆飾條點綴，並且採廣獲好評的Peugeot i-Cockpit®駕駛導向操作介面，略偏向駕駛的的中控台設計，操作起來並不需要太多時間學習適應，同時在把空調介面也整合入多功能系統後，中控台下方就騰出了較多的置物空間，放置手機等隨身物品，相當方便。空間表現以此級距來說算是中規中矩，乘坐四名成人都還算充裕，只是受限車輛造型，厚實的C柱與較小的後車窗，會給後座乘客視覺上較大的壓迫感，同時也會造成駕駛較大的後方死角，當車輛須要迴轉或倒車時，需要特別留意後方來車，是比較明顯的缺點。
動力系統部分，台灣僅有的五輛208，都是搭載1.2升的PureTech渦輪增壓汽油引擎，最大馬力為100bhp/5,500rpm，最大扭力為205Nm/1,750rpm，搭配8速手自排變速系統，在國外另有130bhp的規格版本；實際試駕，剛起步時還是會有些微的渦輪遲滯現象，第一步的力道稍為輕了些，須將轉速拉至最大扭力輸出點後，力道就會明顯增強許多，而且只要將轉速維持在好球帶中，力量算是蠻充裕的，因此再加速的動力飽滿度會比剛起步時好很多，加上變速系統共有8個檔位，中後段的動力銜接頗為順暢，以一款以代步為主要訴求的掀背車來說，動力算是夠用的了。
至於在操控部分，俐落的身手，完全延續了一貫地優良血統，懸吊設定軟硬適中且紮實，Peugeot一向不會為了操控而把懸吊調得硬梆梆，而是帶著非常好的Q度，既可以維持支撐性，也可兼顧舒適，必較特別的是，全新的轉向系統，在高低車速、以及轉動方向盤的瞬間力道不同時的輔助力道會有明顯不同，一般現今的動力補助轉向系統，會跟著車速改變輔助力道並不稀奇，但208在當車輛在低速時，瞬間加大轉動方向盤的力道時，轉向手感也會瞬間加重，似乎是為了避免方向盤過輕，而造成過度轉向，這種來自電子系統的輔助力道改變，有點不太線性，反而需要一點時間適應。
經過一整天的試駕，到後來其實是越開越順手，只可惜目前台灣仍未有新的引進計畫，其實當新208在歐洲發表時，我們就已經相當擔心他可能真的不會引進，一是其在歐洲的入門價要超過15,000歐元，而且大家都知道歐洲的入門車，是真的配備非常陽春，要配到如本次試駕車的配備水準，約莫都要20,000歐元左右，引進後的價格帶肯定會比同級車都高，而先前的抽籤購車專案中，Active車型就要86.9萬，另外在台販售最高規格的GT Line甚至要賣到112.9萬，就算Peugeot願意常態引進，可以略為壓低價格，但也低不到哪裡去，競爭力必然受到影響；二是小型掀背車市場的確在萎縮中，都被CUV給侵蝕，在種種考量下，208無法常態引進，也不會太令人感到意外，至此我們也只能為此感到有些可惜罷了，不過幸好我們還有機會試駕到這全台最稀有的小型掀背車，也只能繼續期盼Peugeot原廠有放行的那一天了。