大改款Ford Ranger發表會倒數，再釋出新影片闡述設計過程

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新一代Ford Ranger是由澳洲的設計團隊負責，開發過程中共採訪超過5,000位Ranger車主的使用心得，藉以對其優化打造出最符合市場需求的產品，而這次公布的影片便是透過設計師的觀點闡述新一代Ranger是如何被設計出來。
首席設計師Max Tran說到：做為一位設計師，我們必須與顧客有更多接觸，更多接觸代表越能了解顧客需求以打造出最符合這類型車主使用習慣的產品，有趣的是車主們多是親力親為的行動派，他們喜歡靠自己的力量解決問題，對所使用的工具需充滿信心，他們能在Ranger身上找到扎實穩定的感覺，這也是他們選擇Ranger的主要原因。
新一代Ranger在測試期間共歷經1萬公里的極端氣候考驗，以及超過62萬公里的複合式地形耐久測試，另外還透過電腦模擬數千小時真實環境的空氣動力效率與零件耐用度測試，甚至對懸吊系統進行全天候不停歇的晃動測試，為的是以最嚴格的標準超越消費者的期待。Ford為了新一代Ranger還耗資超過10億美金更新南非Silverton廠房，包含全新的組裝機器人、沖壓廠、噴漆廠及訓練中心等，除了提升產品品質外還可將產能從原先的16.8萬輛提升至20萬輛以上，而這一切結果將在11月24日揭曉。