▲ 御風的美好，BMW 430i Convertible M Sport 在你耳邊輕聲說道

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立基於 CLAR 模組化平台基礎，較過去更放大的 430i Convertible M Sport，於風阻表現更勝過往，0.28Cd 的表現乃是更流線的造型所換得，縱使車頭碩大的水箱護罩尚未習慣，但箇中深藏的主動式進氣調節功能與偵測雷達完美整合，無論視覺震撼或是科技等級，430i Convertible M Sport 都展現新世代該有的態度。
或許是對招牌車型背負不可砸鍋的任務，側面的 430i Convertible M Sport 依舊是讓人迷戀的黃金比例，極短的前懸、修長的車頭、優雅的車尾線條，以及最對味的軟篷配置，少了需要適應的水箱護罩造型，側面的 430i Convertible M Sport 讓人忍不住多看幾眼，且厲害的是，無論開篷或關篷，這美人的性感沒有死角。
相較於車頭的戰鬥氛圍，車尾的線條多出幾分優雅，恰到好處的左右雙邊單出的排氣尾管，也以強調質感的鍍鉻外表點綴，或許不若當家戰鬥機器 M4 那般全副武裝，但以柔克剛的美感，是 430i Convertible M Spor t想要從背影中讓人留下的美好回憶。
若單從座艙內區分當前 BMW 車型的身份，那絕對是不容易的，430i Convertible M Sport 也沒例外，熟悉不過的 12.3吋數位儀表；提供車速、速限、導航等多樣功能的抬頭顯示器；駕駛導向中控台最上方的 10.25 吋觸控螢幕；提供三區恆溫空調的空調介面；整合實體排檔桿與 iDrive 控制介面的中央鞍座鋪陳等，唯一可區分差異的，莫過是中央鞍座右下角的敞篷開關介面，持續按壓就可在時速 50km/h 內、18 秒內搞定開/關篷動作，讓這輛 430i Convertible M Sport 更具親和力，也加快了在道路上耍騷包的能力。
不僅只開關篷速度加快，採用三片超薄硬板打造的軟頂節結構，讓其在軟篷的外表下，有著近似硬篷的優點，隔音、隔熱表現更勝過往軟篷結構，且足足較上一代硬頂敞篷減輕了 40% 的重量，而這一點，當然完全反映在動態的身手中。
其實，就算頂著硬頂敞篷機制，4 系列的動態表現，還是足以讓人保持微笑，而最新世代的 430i Convertible M Sport，更讓人有開懷大笑的能力。更好的車體剛性，更完美的重心分佈，430i Convertible M Sport 就像你手腳的延伸般，精準的傳遞駕駛的操控意念，雖然不到 M4 般的緊繃與直接，但多了幾分優雅與韌度，讓你可以更游刃有餘、好整以暇的面對接下來的直線長路或是連續彎道，不用滿身大汗的駕馭，而是泰然自若的旅行，這，絕對就是 430i Convertible M Sport 想要傳遞的駕駛態度。
B48 渦輪增壓汽油引擎與 Steptronic 運動化八速手自排變速箱的搭配，就像一同征戰多年的老戰友一樣，有著絕佳的默契，無論你切換到何種動態行車模式，兩者都會給予最適宜的動力反應，當然，就如同動態身手一樣，縱使調整到最運動化的狀態，都還是可以讓你放心大膽全油門操控的框架內，連同試駕車款選配的 M 款跑車化電子懸吊系統也一樣，不會是讓你頭皮發麻的戰鬥感、不會有著硬橋硬馬的設定，從頭至腳，430i Convertible M Sport 都希望保有一致的態度，那就是 BMW 敞篷跑車最討人喜歡的自在個性。
雖然，駕著 430i Convertible M Sport 一路奔馳，每次油門的踩踏、每次轉動方向盤的契合，會讓你忘了路途的遙遠，甚至讓你忘了車上還有配置 BMW 智慧互聯駕駛科技，但 430i Convertible M Sport 可沒因此少了 ADAS 系統的齊全導入，從主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助等，到前後方車流警示、後方防追撞輔助等一應俱全，這麼科技又貼心的夥伴，你怎能不開他來個幾百公里長征？
毫無疑問的，在當前休旅車當道的年代，430i Convertible M Sport 不會是個大鳴大放、銷售能量驚人的代表，但卻也因其的存在，讓人保有那與道路最佳的相處距離、保有相對純粹與原始的駕馭樂趣。若你身上仍流竄著對駕馭態度的本格靈魂，430i Convertible M Sport，應該會是你保有癮頭的大玩具。