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御風的美好，BMW 430i Convertible M Sport 在你耳邊輕聲說道

▲ 御風的美好，BMW 430i Convertible M Sport 在你耳邊輕聲說道
▲ 御風的美好，BMW 430i Convertible M Sport 在你耳邊輕聲說道

2GameSome - 有車賞

2021-11-02 11:25:01

雙門配置、敞篷格局、低底盤幾何，這在當前休旅車當道的年代，都是漸趨珍稀的車輛條件，好在，透過 BMW 430i Convertible M Sport 的試駕，讓人找到這組合的御風美好。

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早從始祖 E21 世代 3 系列開始，Convertible 雙門四座敞篷車型，就是此車系不可分割的存在，就算歷經了 3 系列至 4 系列的分家、從軟頂到硬頂再到現在的電動軟頂配置，無論如何，眼前這輛最新 G23 世代的 430i Convertible M Sport，以雙門四座軟頂敞篷展現初衷。縱使尺碼早已不可同日可語、縱使車上科技日新月異，但駕著一輛上空雙門的 BMW 跑車出遊，就像家中客廳擺著一座 Rolf Benz 的 6500 沙發般，「懂選」，會是許多玩家立刻給予的評價。

試駕車款為BMW 430i Convertible M Sport，建議售價為新台幣 315 萬元起。
試駕車款為BMW 430i Convertible M Sport，建議售價為新台幣 315 萬元起。
立基於 CLAR 模組化平台基礎，較過去更放大的 430i Convertible M Sport，於風阻表現更勝過往，0.28Cd 的表現乃是更流線的造型所換得，縱使車頭碩大的水箱護罩尚未習慣，但箇中深藏的主動式進氣調節功能與偵測雷達完美整合，無論視覺震撼或是科技等級，430i Convertible M Sport 都展現新世代該有的態度。

車頭碩大的水箱護罩內整合了主動式進氣調節功能與偵測雷達等配置。
車頭碩大的水箱護罩內整合了主動式進氣調節功能與偵測雷達等配置。
標配 LED 頭燈。
標配 LED 頭燈。
LED 前霧燈一側為導流氣簾設計，可減少紊流產生。
LED 前霧燈一側為導流氣簾設計，可減少紊流產生。
或許是對招牌車型背負不可砸鍋的任務，側面的 430i Convertible M Sport 依舊是讓人迷戀的黃金比例，極短的前懸、修長的車頭、優雅的車尾線條，以及最對味的軟篷配置，少了需要適應的水箱護罩造型，側面的 430i Convertible M Sport 讓人忍不住多看幾眼，且厲害的是，無論開篷或關篷，這美人的性感沒有死角。

車身尺碼為 4768 x 1852 x 1384mm，軸距長度為 2851mm。
車身尺碼為 4768 x 1852 x 1384mm，軸距長度為 2851mm。
配備 BMW Individual 雙輻式 19 吋輪圈式樣。
配備 BMW Individual 雙輻式 19 吋輪圈式樣。
相較於車頭的戰鬥氛圍，車尾的線條多出幾分優雅，恰到好處的左右雙邊單出的排氣尾管，也以強調質感的鍍鉻外表點綴，或許不若當家戰鬥機器 M4 那般全副武裝，但以柔克剛的美感，是 430i Convertible M Spor t想要從背影中讓人留下的美好回憶。

與纖薄頭燈呼應的尾燈造型。
與纖薄頭燈呼應的尾燈造型。
配置左右雙邊單出的排氣尾管。
配置左右雙邊單出的排氣尾管。
若單從座艙內區分當前 BMW 車型的身份，那絕對是不容易的，430i Convertible M Sport 也沒例外，熟悉不過的 12.3吋數位儀表；提供車速、速限、導航等多樣功能的抬頭顯示器；駕駛導向中控台最上方的 10.25 吋觸控螢幕；提供三區恆溫空調的空調介面；整合實體排檔桿與 iDrive 控制介面的中央鞍座鋪陳等，唯一可區分差異的，莫過是中央鞍座右下角的敞篷開關介面，持續按壓就可在時速 50km/h 內、18 秒內搞定開/關篷動作，讓這輛 430i Convertible M Sport 更具親和力，也加快了在道路上耍騷包的能力。

BMW 新世代座艙設計有著極為相似的家族風格。
BMW 新世代座艙設計有著極為相似的家族風格。
配置 12.3 吋數位儀表。
配置 12.3 吋數位儀表。
M 款多功能真皮方向盤。
M 款多功能真皮方向盤。
配有換檔撥片。
配有換檔撥片。
中控台最上方的 10.25 吋觸控螢幕，可整合無線 Apple Carplay 與 Android Auto 功能，與 BMW 智能衛星導航系統。
中控台最上方的 10.25 吋觸控螢幕，可整合無線 Apple Carplay 與 Android Auto 功能，與 BMW 智能衛星導航系統。
專屬鋁質格紋飾板。
專屬鋁質格紋飾板。
harman/kardon 音響系統配備有 12 支揚聲器，總輸出瓦數為 408W。
harman/kardon 音響系統配備有 12 支揚聲器，總輸出瓦數為 408W。
配備 Vernasca 真皮跑車座椅。
配備 Vernasca 真皮跑車座椅。
雙前座座椅為電動調整，駕駛座並有記憶功能。
雙前座座椅為電動調整，駕駛座並有記憶功能。
前座安全帶自動前推功能，讓上車繫安全帶動作更為輕鬆容易。
前座安全帶自動前推功能，讓上車繫安全帶動作更為輕鬆容易。
三區恆溫空調系統，後座也有專屬空調出風口與調整介面。
三區恆溫空調系統，後座也有專屬空調出風口與調整介面。
快拆式迴風網安置在後座椅椅背內。
快拆式迴風網安置在後座椅椅背內。
迴風網安裝之後僅能乘坐兩人，但可以有效減少氣流對前座駕駛與乘客的影響。
迴風網安裝之後僅能乘坐兩人，但可以有效減少氣流對前座駕駛與乘客的影響。
開篷時後廂容積為 300 公升。
開篷時後廂容積為 300 公升。
後廂兩側配備有拉柄，可以直接傾倒後座椅背。
後廂兩側配備有拉柄，可以直接傾倒後座椅背。
關篷時後廂容積為 385 公升。
關篷時後廂容積為 385 公升。
不僅只開關篷速度加快，採用三片超薄硬板打造的軟頂節結構，讓其在軟篷的外表下，有著近似硬篷的優點，隔音、隔熱表現更勝過往軟篷結構，且足足較上一代硬頂敞篷減輕了 40% 的重量，而這一點，當然完全反映在動態的身手中。

其實，就算頂著硬頂敞篷機制，4 系列的動態表現，還是足以讓人保持微笑，而最新世代的 430i Convertible M Sport，更讓人有開懷大笑的能力。更好的車體剛性，更完美的重心分佈，430i Convertible M Sport 就像你手腳的延伸般，精準的傳遞駕駛的操控意念，雖然不到 M4 般的緊繃與直接，但多了幾分優雅與韌度，讓你可以更游刃有餘、好整以暇的面對接下來的直線長路或是連續彎道，不用滿身大汗的駕馭，而是泰然自若的旅行，這，絕對就是 430i Convertible M Sport 想要傳遞的駕駛態度。

受惠於 CLAR 模組化平台基礎與軟頂敞篷機制，430i Convertible M Sport 的重心分佈與車體剛性更勝前代。
受惠於 CLAR 模組化平台基礎與軟頂敞篷機制，430i Convertible M Sport 的重心分佈與車體剛性更勝前代。
操控身手沒有過度緊繃，而是泰然自若、游刃有餘的輕鬆與優雅。
操控身手沒有過度緊繃，而是泰然自若、游刃有餘的輕鬆與優雅。
B48 渦輪增壓汽油引擎與 Steptronic 運動化八速手自排變速箱的搭配，就像一同征戰多年的老戰友一樣，有著絕佳的默契，無論你切換到何種動態行車模式，兩者都會給予最適宜的動力反應，當然，就如同動態身手一樣，縱使調整到最運動化的狀態，都還是可以讓你放心大膽全油門操控的框架內，連同試駕車款選配的 M 款跑車化電子懸吊系統也一樣，不會是讓你頭皮發麻的戰鬥感、不會有著硬橋硬馬的設定，從頭至腳，430i Convertible M Sport 都希望保有一致的態度，那就是 BMW 敞篷跑車最討人喜歡的自在個性。

搭載代號 B48 的 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 258hp/5000rpm 最大馬力輸出，與 400Nm/1550rpm 最大扭力輸出。
搭載代號 B48 的 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 258hp/5000rpm 最大馬力輸出，與 400Nm/1550rpm 最大扭力輸出。
動力銜接 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，原廠數據顯示可於 6.2 秒完成 0-100km/h 加速過程。
動力銜接 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，原廠數據顯示可於 6.2 秒完成 0-100km/h 加速過程。
具備多種動態行車模式選擇。
具備多種動態行車模式選擇。
試駕車款選配的 M 款跑車化電子懸吊系統，但無論處於哪種模式，都不會有太硬朗、太具戰鬥氛圍的設定。
試駕車款選配的 M 款跑車化電子懸吊系統，但無論處於哪種模式，都不會有太硬朗、太具戰鬥氛圍的設定。
B48 渦輪增壓汽油引擎與 Steptronic 運動化八速手自排變速箱的搭配，就像一同征戰多年的老戰友一樣，有著絕佳的默契。
B48 渦輪增壓汽油引擎與 Steptronic 運動化八速手自排變速箱的搭配，就像一同征戰多年的老戰友一樣，有著絕佳的默契。
雖然，駕著 430i Convertible M Sport 一路奔馳，每次油門的踩踏、每次轉動方向盤的契合，會讓你忘了路途的遙遠，甚至讓你忘了車上還有配置 BMW 智慧互聯駕駛科技，但 430i Convertible M Sport 可沒因此少了 ADAS 系統的齊全導入，從主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助等，到前後方車流警示、後方防追撞輔助等一應俱全，這麼科技又貼心的夥伴，你怎能不開他來個幾百公里長征？

430i Convertible M Sport 配備有完整的 BMW 智慧互聯駕駛科技。
430i Convertible M Sport 配備有完整的 BMW 智慧互聯駕駛科技。
毫無疑問的，在當前休旅車當道的年代，430i Convertible M Sport 不會是個大鳴大放、銷售能量驚人的代表，但卻也因其的存在，讓人保有那與道路最佳的相處距離、保有相對純粹與原始的駕馭樂趣。若你身上仍流竄著對駕馭態度的本格靈魂，430i Convertible M Sport，應該會是你保有癮頭的大玩具。

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