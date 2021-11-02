考考台中人！10個行政區特色吉祥物　您認得幾個

基於城市行銷的需求，地方政府各自推出吉祥物代言觀光。台中市除了知名度高的「石虎家族」，還有10個行政區域吉祥物。多位民進黨議員今批評，10區特色吉祥物缺乏特色、靈魂及行銷記憶點，出席活動時「甚至下半身沒穿就出場了」，不僅犯了大忌，還成為民眾的噩夢！
記者顏幸如/台中報導
2021-11-02 15:38:01｜2021-11-02 15:47:18
台中10個行政區吉祥物，包括新社菇菇好神、后里馬來福、梧棲阿海、石崗水滴寶寶、外埔紅龍果寶寶、南屯咖煙斗與咖古錐、太平枇杷寶寶、大雅達達與雅雅、沙鹿ㄘㄨㄚˇ鹿與丹鹿(（台語）、南區阿柴等。
台中市政府上月舉辦「國慶日人氣防疫宣導員」票選，最受歡迎的前3名吉祥物為南屯咖煙投與咖古錐，外埔紅龍果寶寶、沙鹿ㄘㄨㄚˇ鹿與丹鹿。但民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、賴佳微今（2日）進行民政業務質詢時，批評這些吉祥物的外型與性格都缺乏特色，懷疑「到底有多少區民認得這些吉祥物？」
江肇國指出，相較於日本的熊本熊擁有鮮明性格，以出糗搞笑聞名國際；臺中市的區域特色吉祥物往往只是一項物品或蔬果，缺乏人格化的設計，無法引起民眾認同，更別說連結在地特色、達成行銷的目的。
更慘的是，市府強調吉祥物被賦予帶動國際觀光的使命。相關人員行銷時卻敷衍了事。江肇國指出，獲票選第一名的南屯咖煙斗、咖古錐，日前出席110年社造成果展時，竟犯了吉祥物大忌，頭套以外的部分全沒穿！「你看過哪個知名吉祥物，出席公開活動時下半身沒穿的嗎？只戴了一個頭套就跑出來，根本只是做做樣子，到底哪裡煙斗、哪裡古錐了？」
台中市有29區，江肇國建議，如果第一波10個區，已如此缺乏記憶點與親和力，民政局應該慎重考慮，其他區是否繼續推動？
對於吉祥物「扮半套」，民政局長吳世瑋解釋，活動當天提供吉祥物頭套讓民眾拍照留念，工作人員也穿吉祥物頭套在台上展演，市府將要求所屬，未來操作吉祥物務必謹慎作業，勿讓民眾產生不良觀感。