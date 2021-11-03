鳳小岳詮釋兩男神　罕見談微整：就是更有效的保養

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風華整形外科診所高義盛醫師長期觀察，每個人需求都不一樣，有的人想要改善膚質，像雷射、煥膚等；而有的人是透過填充物針對五官的輪廓精緻度做調整，藉由填充物修飾臉型比例。而填充物的選擇非常多，如膠原蛋白、玻尿酸、微晶瓷等，高義盛醫師認為，玻尿酸成分相對單純，是所有動植物、人體都含有的成分，使用過後的副作用也比較少，而玻尿酸品牌及種類眾多，不同的玻尿酸，效果當然也會有差異。
玻尿酸的微整用途眾多，高義盛醫師分享，有些人會選擇用玻尿酸修飾五官精緻度，如山根、下巴等，或是在蘋果肌、額頭等較凹陷的地方填補，增加五官的豐潤度，也有選擇改善老化症狀及紋路，如法令紋、木偶紋、淚溝或是額頭的填補。而瑞典純粹玻尿酸的支撐力強，針對不同的臉部改善需求，有大、中、小不同分子劑型，能更精細針對各個部位所需微調，不會有僵硬、撞臉的問題。
高義盛醫師補充，來自北歐的瑞典純粹玻尿酸有獨家非動物性穩定型玻尿酸（NASHA™,Non-Animal Stabilized Hyaluranic Acid）專利技術，高達99%近似人體天然玻尿酸、化學添加物含量是市面上最少的，相對來說成分純粹、與人體相容性極高，不易引起過敏反應，效果持久，大多數人注射一次可維持長達12個月以上。若在乎玻尿酸成分天然、效果自然的消費者，可以嘗試瑞典純粹玻尿酸，非常適合給追求自然效果，或是初次注射填充物的人。
而玻尿酸也經常被網友拿出來討論其自然度、以及後續的保養等問題，高義盛醫師也指出，因為臉上有肌肉，施打部位有深有淺，而打在肌肉裡面一定有緊繃、不自然的感覺，但主要的劑量控制更是關鍵，通常打太多就會讓人看起來很不自然，以及施打時臉部其實是靜態，大多數是等到恢復動態表情，肌肉收縮時才會發覺結構不一樣，因此他建議，注射完可以動一動，看看有沒有什麼不自然的地方。
關於注射玻尿酸後的保養，除了不適合劇烈運動和碰撞，大多能維持正常的生活運作。而對於網路上曾討論打完玻尿酸不適合泡溫泉一說，高義盛醫師卻認為，泡溫泉本身是種熱敷的行為，促進血液循環，但玻尿酸的代謝不是靠血液循環，所以維持性與熱敷並無直接關係。
高義盛醫師強調，目前台灣的醫療法規嚴謹，市面上走私、水貨情況少很多，但就跟買衣服一樣得先確認尺寸、物況，在選擇玻尿酸時也得注意成分、安全性，留意品牌是否有通過美國FDA、台灣衛福部以及歐盟三方認證，慎選有專業合格證照的診所與可信任的醫師，面對琳琅滿目的醫美診所，有許多消費者不知道該如何選擇，高義盛醫師分享，今年6月衛福部公布「診所美容醫學品質認證」標章，針對醫美診所的醫療、管理、安全各大指標評估後，提供優質的醫美診所認證標章，在台灣超過1000家的醫美診所中，共有88家醫美診所獲得認證，風華整形外科診所也脫穎而出成為其中的一份子，消費者可以做為選擇診所的參考。
高義盛醫師也提醒，在術前可以請診所人員在面前現場拆封、掃外盒上QR Code確認，並且慎選有專業合格證照的診所與可信任的醫師，術前經過詳細的溝通，讓自信完美呈現。