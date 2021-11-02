水蓮怎做像熱炒店？婆媽曝「料理公式」超對味：鮮綠爽脆
水蓮富含豐富的膳食纖維及營養素，吃起來清脆爽口，是熱炒店必點的料理之一，近日就有一名網友在網路上表示，他收到好友送得水蓮後，試著自己炒了一遍，味道卻不如想像中好吃，不知道料理技巧是什麼，貼文一出立即引來專業老饕建議：「料理前先洗淨後泡水，一定要泡水才好吃！加破布子快炒調味起鍋」、老闆說料理前要泡水，快炒起鍋，才會青、脆，一看就知道炒太久黃了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 16:44:26
該名網友今（2）日在臉書社團「家常菜」中貼文，他表示日前好友塞了兩包水蓮給他，但他第一次吃水蓮，根本不會料理，因此上網查了料理方式後只煮了1包試水溫，沒想到味道卻不如想像中好吃，「不知如何下手，只好請益谷歌大神啦，下回會更好」！
貼文一出，有網友建議可以加入破布子調味，「你加破布子很對味，感覺好像悶太久，建議炒時試吃一下，脆綠口感佳」、「加破布子或蔭豆醬炒皆對味」、「蒜頭爆香＋水蓮＋破布子隨便喇喇ㄟ就很～讚」、「料理前先洗淨後泡水，一定要泡水才好吃！加破布子快炒調味起鍋」、「破布子炒水蓮加一點水（米酒）蓋子悶一下，開蓋翻炒有香味調味後起鍋～很好吃」。
另外，也有網友指出大火快炒也是關鍵，「老闆說料理前要泡水，快炒起鍋，才會青、脆，一看就知道炒太久黃了」、「水蓮快熟食物，大火炒成鮮豔綠色就好了！約20秒喇喇ㄟ」、「水蓮大火炒個一分鐘就可以了，不然就不好吃了」、「水蓮要快速爆炒，先薑蒜大火爆香，再放豬肉絲＋香菇爆炒，下水蓮調味，起鍋」、「火大可以直接炒，火小要燙過再炒，時間都不能太久會後熟」、「水蓮怎麼炒都好吃，重點是炒斷生就好，不要炒到塌下去，塌下去會很韌，半熟脆口才好吃」。（編輯：賴禹妡）