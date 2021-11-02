差16歲！李到晛、林秀晶懶理觀念 靠《憂鬱症》談母子戀
韓劇《憂鬱症》取材自法國總統馬克宏與夫人之間的戀情，故事描述首爾江南某名牌私立高中，傳出女教師（林秀晶 飾）與男學生（李到晛 飾）的緋聞，成為轟動一時的事件。4年後，兩人以「大人」的身分重新相遇，打破傳統觀念與偏見，交織出美麗又禁忌的故事。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-02 18:58:58
《憂鬱症》在製作階段，就因男女主角李到晛、林秀晶相差16歲的戀情組合而備受關注。李到晛劇中飾演高中邊緣人的數學天才，林秀晶飾演浪漫堅毅的數學老師，兩人坦言自己學生時期都是文組，彼此常互開玩笑「要演這種角色該怎麼辦才好」。
李到晛學生時期雖然念文科，但母親有請數學家教，他那時正好對演戲產生興趣，家教老師知道後還幫忙向李媽媽說：「小孩在數學之外有更好的選擇。」讓李母改變原先想法，李到晛也因此踏上演員之路；他對此特別在記者會上公開向家教老師道謝：「託您的福，我今天才能演出《憂鬱症》。」
林秀晶被問到和李到晛合作的感想，她表示：「之前看了他演出的作品，覺得他是一個演技、魅力都很好的後輩演員，這次藉由這部作品第一次碰面，兩人間的默契培養是超乎預期的快又好。」並稱讚李有「美麗青年」的感覺，認為對方內心深處有很深的感情，並具有超越年齡、時空的演技。《憂鬱症》11月11日起，每週四、五獨家在friDay影音播出。