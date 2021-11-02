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美國 IIHS 公布新版撞擊測試 Mazda CX-5 同場唯一獲最佳評價

▲ 美國 IIHS 公布新版撞擊測試 Mazda CX-5 同場唯一獲最佳評價
▲ 美國 IIHS 公布新版撞擊測試 Mazda CX-5 同場唯一獲最佳評價

2GameSome - 有車賞

2021-11-02 22:55:00

日前美國公路安全保險協會 Insurance Institute for Highway Safety（以下簡稱 IIHS）推出最新更嚴苛的車輛側邊撞擊測試，並首度針對 20 輛 2020-2021 年式 SUV，其中包含多款全新上市的車款，以最新的嚴格標準進行測試，總計九項的評分項目中，只有 CX-5 得到「Good」最佳整體評價。顯示出當駕駛左側車身遭受撞擊時，CX-5 車輛側面結構設計與側邊安全氣囊能提供車內乘客最佳的防護表現。

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IIHS 日前所公布的最新版車輛側邊撞擊測試規範是以 2003 年公布版本為基礎進行修改，主要是因應休閒生活的普及，全球汽車製造商所販售 SUV/ Pick-up 車型在幾年之間快速增長，因此 IIHS 同步調整 SUV 車輛側邊的測試規範，以模擬受到 SUV/Pick-up 從側邊撞擊的意外情形。IIHS 最新版撞擊測試車為 4180 磅（約 1900 公斤）車重，以 37mph（約 60km/h）的速度來衝撞受測車款的側邊，相較於原本3300磅（約1500公斤）撞擊測試車以 31mph（約 50km/h）速度衝撞的表現，撞擊能量提升達 82％。而檢測項目一樣是包含車輛結構變化、前後排座椅上假人受傷數據、以及防護安全氣囊爆開時對於假人的保護程度等九項。

IIHS 曾在 2011 年針對十年內車禍數據研究指出，在「車輛側邊撞擊測試規範」中獲得「Good」整體評價的車款，比起獲得「Poor」的車款，駕駛人死亡率相差達 70%。CX-5 在最新版車輛側邊撞擊測試中，只有前座乘客的胸部防護為「Acceptable」的評價，其他包含車輛結構變化、前座乘客防護、前座乘客頭部防護、後座乘客防護、後座乘客頭部防護皆拿下「Good」的最佳評價，也是 20 輛受測車輛中唯一在整體評價中得到「Good」的車款，顯示出 CX-5 本身優異的車身結構設計與全方位守護的紮實基礎。欲了解更多Mazda的最新消息，歡迎造訪 Mazda 官方網站(http://www.mazda.com.tw/)。

*測試結果為美國市場販售之車型規格，本新聞稿內容為依據美國公路安全保險協會 IIHS 官方公告說明，僅供參考，台灣市場請以實際販售車型及規格配備為準。

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