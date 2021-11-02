Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽徵件起跑！最高獎金 15,000 美元
▲ Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽徵件起跑！最高獎金 15,000 美元
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▲ Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽徵件起跑！最高獎金 15,000 美元
2GameSome - 有車賞
2021-11-02 22:55:00
全台規模最大的國際兒童繪畫比賽－2022 Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽（Toyota Dream Car Art Contest）徵件起跑！去年在學童熱情踴躍參與下，Toyota 夢想車最終共有破 10 萬件的畫作報名參賽，創下台灣國際兒童繪畫比賽徵件數最高紀錄！Toyota 自 2004 年開始舉辦夢想車創意繪畫大賽，每年在全球約 100 個地區舉辦初選、從眾多作品中挑選出優秀作品送件至日本參加世界大賽，期望帶給兒童擁有夢想的快樂，並藉由童趣的作品中，找尋汽車開發靈感、打造更美好的移動生活。
第 16 屆的 Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽除了增加網路報名外，更首度開放數位 CG 藝術作品投稿，讓喜歡繪畫的大小朋友，有更多表現創意的方式。本屆全國大賽獲得金獎的 9 件作品，將代表台灣參加世界大賽，於世界大賽獲獎者個人可獲得5,000美元獎學金、獲獎者學校則可獲得 10,000 美元的高額獎學金 *註1。此外，入選世界大賽前 26 強者，將受邀前往日本參加頒獎典禮，一起與其他入圍者共同分享對於繪畫的熱忱。
Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽邀請 15 歲以下全台中小學的青少年及學童參賽，依年齡分為 A 組（未滿 8 歲）、B 組（8-11 歲）、以及 C 組（12-15 歲）共 3 個組別，讓學童發揮無限創意，拿起繽紛畫筆，和 Toyota 一起前進夢想。本次報名參賽即贈送Toyota夢想車-頑趣奇兵x雄獅12色蠟筆好禮一份，團體報名參賽享有繪本一本，於全國大賽獲獎，更可獲得專屬好禮！2022 Toyota全球夢想車創意繪畫大賽即日起開放徵件至 2022 年 2 月 25 日，活動贈品數量有限，送完為止
*註2，敬請把握機會報名參加！詳細活動內容及辦法請至活動網站查詢，或電洽 2022 Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽工作小組。
活動網站：
https://www.toyota.com.tw/event/202111_dreamcar/
2022 Toyota 全球夢想車創意繪畫大賽工作小組連絡電話：
(02) 2521-5857
*註 1：全球大獎 15,000 美元獎學金為得獎者個人 5,000 美元及得獎者學校 10,000 美元獎學金之加總，相關稅金、匯差、匯費等須由得獎者及得獎單位負擔，主辦單位將依稅法規定預先扣繳，得獎者不得異議。
*註 2：報名禮(個人禮共 70,000 名、團體禮共 1,700 組)數量有限，送完為止。