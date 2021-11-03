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花蓮富里｜山間田野中用餐購物拍美照　在這間農會超市喝咖啡還會被大金剛包圍

花蓮富里｜山間田野中用餐購物拍美照　在這間農會超市喝咖啡還會被大金剛包圍
花蓮富里｜山間田野中用餐購物拍美照　在這間農會超市喝咖啡還會被大金剛包圍

行遍天下旅遊網

2021-11-03 07:30:41

富里鄉農會總幹事

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我們富里有好山、好水、好農產，縱谷的物產多樣豐富，歡迎大家來品味美食、買伴手禮！

富里位於花東縱谷中段，也是花蓮最南端的鄉鎮，鄉內無任何汙染工業，出產優質的富麗米、無硫金針與段木香菇被譽為「富里三寶」。物產豐饒的富里還有梅子、咖啡、柑橘與火龍果等多種經濟作物，出產的富里米更外銷日本，品質絕對掛保證！

▲從空中角度看羅山展售中心被包圍在縱谷的山間田野如一幅繽紛畫作。
▲從空中角度看羅山展售中心被包圍在縱谷的山間田野如一幅繽紛畫作。
驅車來到富里鄉農會設置於的羅山展售中心，大大的斗笠造型非常吸睛，每年農會都在一旁的稻田布置花海景觀，這兩年舉辦的稻草藝術節更受廣大遊客喜愛，成為親子旅遊、網美打卡的熱門景點。展售中心分為精米加工區與展售中心兩個部分，精米加工區除了生產優質富麗米，也提供遊客預約導覽解說與碾米體驗，重新規劃完成的展售區除了農產加工品、生鮮蔬果也販售富麗米便當，價格實惠又好吃喔。展售區內還有「山點頭咖啡館」販售多種加了米穀粉的麵包產品，也提供遊客預約愛玉、米香DIY體驗。

▲展售中心外稻草作成的各式金剛是旅人打卡拍照的熱門亮點。
▲展售中心外稻草作成的各式金剛是旅人打卡拍照的熱門亮點。
▲充滿文青氣息的山點頭咖啡廳可以賞覽窗外清新美景。
▲充滿文青氣息的山點頭咖啡廳可以賞覽窗外清新美景。
富里鄉約有2,000公頃的稻田，稻米產量高品質好，深受北部民眾青睞。除了主力產品高雄139（醜美人），從日本引進的牛奶皇后米也是選購重點。為了推廣米食文化，農會有琳琅滿目的米製點心、米線、米穀粉等產品，又以米穀粉製成蛋糕、生乳捲、麵包、肉桂卷等產品，在山點頭咖啡廳販售，一杯富里咖啡搭配米製麵包西點，不僅能吃到在地風味，也是縱谷旅行的美好回憶。

▲展售中心有許多米為食材的創意伴手禮。
▲展售中心有許多米為食材的創意伴手禮。
搓愛玉DIY體驗

搓愛玉是老少咸宜的體驗活動，富里鄉農會推出縱谷出產的愛玉籽體驗包，讓遊客自己動手做，搓愛玉凍的眉角就是一定要用有礦物質的開水，還有就是千萬不能有油脂，這些都會讓愛玉無法結凍。搓好之後靜置約20分鐘就完成，搭配糖水、檸檬汁就是最天然的點心。老師也會教導愛玉相關的知識，包括種植、採收與加工過程，讓學員們更認識愛玉。

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地產限定伴手

富麗米肉桂卷、吐司　除了販售富麗米，農會也研發了許多米製加工品，推廣米食文化，因此設置了「山點頭咖啡館」研發蛋糕、生乳捲、麵包、肉桂卷等產品並加入30∼40％的研磨米粉，讓口感更豐富。

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富麗米便當　以香氣十足、口感極佳的高雄139號醜美人米搭配在地出產的農產每日現做，有排骨、雞腿、蔬食等經典口味，與關山、池上並稱為縱谷三大米便當，是來到富里必吃的鄉土美食。

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牛奶皇后米　引進來自日本茨城的得獎稻種經過馴化，屬於較新的越光米小眾品種，因外觀呈乳白色似牛奶而得名，因為產量不高，一推出便深受顧客喜愛，畢竟在台灣要吃到日本米並不容易。

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景點資訊

羅山展售中心

地址：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號

電話：03-882-1705

時間：08:00-17:00

網址：www.fulifa.org.tw/Default.asp



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