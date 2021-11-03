富里鄉農會總幹事富里位於花東縱谷中段，也是花蓮最南端的鄉鎮，鄉內無任何汙染工業，出產優質的富麗米、無硫金針與段木香菇被譽為「富里三寶」。物產豐饒的富里還有梅子、咖啡、柑橘與火龍果等多種經濟作物，出產的富里米更外銷日本，品質絕對掛保證！
我們富里有好山、好水、好農產，縱谷的物產多樣豐富，歡迎大家來品味美食、買伴手禮！我是廣告 請繼續往下閱讀
驅車來到富里鄉農會設置於的羅山展售中心，大大的斗笠造型非常吸睛，每年農會都在一旁的稻田布置花海景觀，這兩年舉辦的稻草藝術節更受廣大遊客喜愛，成為親子旅遊、網美打卡的熱門景點。展售中心分為精米加工區與展售中心兩個部分，精米加工區除了生產優質富麗米，也提供遊客預約導覽解說與碾米體驗，重新規劃完成的展售區除了農產加工品、生鮮蔬果也販售富麗米便當，價格實惠又好吃喔。展售區內還有「山點頭咖啡館」販售多種加了米穀粉的麵包產品，也提供遊客預約愛玉、米香DIY體驗。
富里鄉約有2,000公頃的稻田，稻米產量高品質好，深受北部民眾青睞。除了主力產品高雄139（醜美人），從日本引進的牛奶皇后米也是選購重點。為了推廣米食文化，農會有琳琅滿目的米製點心、米線、米穀粉等產品，又以米穀粉製成蛋糕、生乳捲、麵包、肉桂卷等產品，在山點頭咖啡廳販售，一杯富里咖啡搭配米製麵包西點，不僅能吃到在地風味，也是縱谷旅行的美好回憶。
搓愛玉DIY體驗
搓愛玉是老少咸宜的體驗活動，富里鄉農會推出縱谷出產的愛玉籽體驗包，讓遊客自己動手做，搓愛玉凍的眉角就是一定要用有礦物質的開水，還有就是千萬不能有油脂，這些都會讓愛玉無法結凍。搓好之後靜置約20分鐘就完成，搭配糖水、檸檬汁就是最天然的點心。老師也會教導愛玉相關的知識，包括種植、採收與加工過程，讓學員們更認識愛玉。
地產限定伴手
富麗米肉桂卷、吐司 除了販售富麗米，農會也研發了許多米製加工品，推廣米食文化，因此設置了「山點頭咖啡館」研發蛋糕、生乳捲、麵包、肉桂卷等產品並加入30∼40％的研磨米粉，讓口感更豐富。
富麗米便當 以香氣十足、口感極佳的高雄139號醜美人米搭配在地出產的農產每日現做，有排骨、雞腿、蔬食等經典口味，與關山、池上並稱為縱谷三大米便當，是來到富里必吃的鄉土美食。
牛奶皇后米 引進來自日本茨城的得獎稻種經過馴化，屬於較新的越光米小眾品種，因外觀呈乳白色似牛奶而得名，因為產量不高，一推出便深受顧客喜愛，畢竟在台灣要吃到日本米並不容易。
景點資訊
羅山展售中心
地址：花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號
電話：03-882-1705
時間：08:00-17:00
網址：www.fulifa.org.tw/Default.asp
這篇文章 花蓮富里｜山間田野中用餐購物拍美照 在這間農會超市喝咖啡還會被大金剛包圍 最早出現於 行遍天下旅遊網