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印度專屬車款二部曲首度露臉，Skoda Slavia預計11月底前亮相!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-03 08:25:20

上個月Skoda曾預告將在印度推出第二款在地專屬四門房車Slavia，車格定位在Octavia與Superb之間並取代年事已高的Rapid，不過僅公布一張車身輪廓剪影讓外界充滿想像，這次終於釋出外觀設計稿圖一窺新車的實際樣貌。

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這次Skoda釋出Slavia的外觀稿圖一如先前預告的剪影一般，採用長車頭斜背式車尾的造型帶出顯明的運動化房車定位，Slavia的實際尺寸為車長4,541mm、車寬1,752mm、車高1,487mm、軸距2,651mm，正好介於先前所說Octavia與Superb之間的設定，從車頭看起採用與新世代Fabia類似的頭燈造型搭配長車頭比例在視覺上更顯俐落，前保桿兩側採用更精雕細琢的手法詮釋，並融合下緣類似下包圍的突出設計，更加凸顯面容的運動化氛圍；車尾則採轎跑車慣用的斜背式線條，搭配微微上揚的尾廂與細長L型尾燈，即便靜置在側也能感受出那躍動的視覺感受。

根據先前Skoda所公布的訊息可知Slavia用的是專為印度市場開發的MQB-A0-IN平台，首款在地化車型Kushaq同樣使用該系統打造，相同其中95%的零件為印度在地生產因此可大幅降低生產成本，入門車型動力則採用可輸出113匹馬力的1.0升3缸渦輪增壓引擎，搭配的是6速手排變速箱，進階車型則採用可輸出148匹馬力的1.5升4缸渦輪增壓引擎，標配同樣為6速手排變速箱亦可選配7速DSG雙離合器自排變速箱，目前已確定新車會在11月底前發表，屆時有更多資訊將再為網友們送上。

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