Kia新世代電動車EV6現蹤，有望年底展示，上市要待2022年，規格數據請看內文

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Kia於今年初發表新世代電動車EV6，簡單的線條但卻勾勒出不平凡出色的造型，同時也展現Kia最新設計語彙及風格，如今EV6也在近日在台被捕獲，至於亮相時程，如沒意外應該會選在年底新廠徽活動進行展示和消費者溝通，而上市發表就要待2022年了。
數據規格部分EV6國外有規劃EV6/EV6 GT-Line/EV6 GT三種車型，其中EV6車身尺碼為4,680mm×1,880mm×1,550mm，而EV6 GT-Line長寬則略為增加至4,695mm與1,890mm，EV6 GT則是高度微微降低至1,545mm，三種車型軸距皆為2,900mm。
動力方面EV6/EV6 GT-Line搭載58kWh與77.4kWh兩種電池，並分別提供2WD雙馬達與AWD四馬達輸出版本，其中動力規格如下
| 電池容量
| 驅動模式
| 動力性能
| 續航里程
| 58kWh
| 2WD
| 167hp/35.7
| 402公里
| 58kWh
| AWD
| 232hp/61.7kgm
| 402公里
| 77.4kWh
| 2WD
| 229hp/35.7kgm
| 510公里
| 77.4kWh
| AWD
| 325hp/61.7kgm
| 510公里
至於國內車型編至目前原廠尚未透露，但相信會有EV6 58kWh 2WD入門版本來吸引消費者，而為降低消費者里程焦慮77.4kWh 510高里程版應該也會導入，實際規劃還是要待台灣森那美公布，至於GT車型就能只期待吧。