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Kia新世代電動車EV6現蹤，有望年底展示，上市要待2022年，規格數據請看內文

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-03 14:25:20

Kia於今年初發表了品牌新世代電動車EV6，如今該車近日在台現蹤了，但照時程規劃安排有可能會在年底新廠徽活動展示，而發表時間則要到2022年了，至於規格數據就看內文報導。

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Kia於今年初發表新世代電動車EV6，簡單的線條但卻勾勒出不平凡出色的造型，同時也展現Kia最新設計語彙及風格，如今EV6也在近日在台被捕獲，至於亮相時程，如沒意外應該會選在年底新廠徽活動進行展示和消費者溝通，而上市發表就要待2022年了。

EV6近日被捕獲，預計年底會先展示，2022年上市發表。
EV6近日被捕獲，預計年底會先展示，2022年上市發表。
EV6線條簡單但造型卻相當突出，也展現Kia的設計功力。
EV6線條簡單但造型卻相當突出，也展現Kia的設計功力。
數據規格部分EV6國外有規劃EV6/EV6 GT-Line/EV6 GT三種車型，其中EV6車身尺碼為4,680mm×1,880mm×1,550mm，而EV6 GT-Line長寬則略為增加至4,695mm與1,890mm，EV6 GT則是高度微微降低至1,545mm，三種車型軸距皆為2,900mm。

動力方面EV6/EV6 GT-Line搭載58kWh與77.4kWh兩種電池，並分別提供2WD雙馬達與AWD四馬達輸出版本，其中動力規格如下

電池容量

 驅動模式

 動力性能

 續航里程
58kWh

 2WD

 167hp/35.7

 402公里
58kWh

 AWD

 232hp/61.7kgm

 402公里
77.4kWh

 2WD

 229hp/35.7kgm

 510公里
77.4kWh

 AWD

 325hp/61.7kgm

 510公里
而EV6 GT則僅搭載77.4kWh電池與AWD驅動系統，在相同510公里續航里程下，有著更強悍的577hp/75.5kgm輸出。

至於國內車型編至目前原廠尚未透露，但相信會有EV6 58kWh 2WD入門版本來吸引消費者，而為降低消費者里程焦慮77.4kWh 510高里程版應該也會導入，實際規劃還是要待台灣森那美公布，至於GT車型就能只期待吧。

EV6有一般版與EV6 GT-Line和EV6 GT三種車型，國內會導入何種規格版本只能待原廠公布。
EV6有一般版與EV6 GT-Line和EV6 GT三種車型，國內會導入何種規格版本只能待原廠公布。
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