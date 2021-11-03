▲ Jaguar Racing 宣布全新冠名合作夥伴！2021/22 ABB FIA FORMULA E電動方程式世界錦標賽醞釀中

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領先全球的 IT 服務、諮詢和業務諮詢公司 Tata Consultancy Services 擴大其於耐久路跑賽事中的全球贊助組合，包括 TCS 紐約市馬拉松賽、TCS 倫敦馬拉松賽、TCS 阿姆斯特丹馬拉松賽等，也將成為 Jaguar TCS Racing 從第 8 季開始的冠名合作夥伴並建立新的長期合作夥伴關係。
Jaguar Land Rover 將基於現有的商業合作關係與 TCS 建立新的 Jaguar TCS Racing 合作夥伴關係。TCS 將其在科技轉型方面的領導地位和與汽車產業鏈中的合作經驗，轉化為支持 Jaguar TCS Racing 在Formula E 電動方程式賽場的強大助力。
車隊的品牌重塑包括為戰功彪炳的 Jaguar I-TYPE 5 賽車在即將到來的 Formula E 賽季改版塗裝。此外，作為集團 Reimagine 品牌策略的一部分，Jaguar TCS Racing 在 Jaguar Land Rover 新成立的賽車部門中將更加卓越發展。Jaguar TCS Racing 的目標是 “Reimagine Racing”，並透過這項與品牌策略高度相關的賽車活動來測試、學習、開發、協作和分享創新，包括整個 Jaguar Land Rover 的尖端電動汽車科技，以造福未來的乘用車發展。整體而言，參與電動方程式所得到的經驗和技術將有助於 “Reimagine” 策略， 將 Jaguar 於2025 年起轉型為純電化的奢華品牌，這與品牌對 Formula E Gen3 時代的承諾不謀而合。
而組織架構調整的部分，James Barclay 將擔任 Jaguar TCS Racing 車隊負責人與 Jaguar Land Rover Motorsport Limited 總裁。Jaguar Land Rover, CEO, Thierry Bolloré 將成為新組織的主席。在未來，Jaguar 和 Land Rover 雙品牌的所有電動化契機和利益都將通過這個新成立的部門來拓展。
在車隊迎來最成功的電動方程式賽事後進入最後一個 Gen2 賽季，Jaguar Racing 在去年度車隊積分排行中獲得亞軍，這支英國車隊的Jaguar I-TYPE 5 廠車展現極具競爭力和高效能，以及 Sam Bird 和 Mitch Evans 最強車手組合的回歸，將提供速度、一致性和極具價值的電動方程式經驗。
距離新賽季開始僅剩 86 天，Jaguar TCS Racing 車隊專注於精進在 Formula E 電動方程式歷史上最成功的賽車，包括在多個軟體領域進行修訂以改進能源管理，使賽車速度得以更快且具備更高效能。同時，車隊還投入了時間來研究和模擬新的排位賽系統並練習進站，這將成為新賽制前 10 分鐘的奪分關鍵。
建立在現有和高度重視的合作夥伴關係基礎上，Jaguar TCS Racing 也很自豪的歡迎 “Uncommon” 成為該團隊新的官方團隊合作夥伴。作為團隊 ”Race to Innovate” 平台的一部分，第 8 季的每件團隊服裝都將使用回收材質製成。
James Barclay, Jaguar TCS Racing 車隊負責人說到：「發表日總是令人興奮，經過數月的幕後努力，我們期待即將到來的新賽季。此外，歡迎一個全新的合作夥伴 — Tata Consultancy Services — 是一種真正的榮譽，我們期待著高度創新和成功的合作夥伴關係。這是我們一直期待公佈的消息，也是一個激動人心的時刻，看到如同 Tata Consultancy Services 這樣的全球領導品牌與其他領導品牌一同加入FIA Formula E。在我們迄今為止最成功的賽季之後，我們一直在努力精進提高我們的表現，旨在爭取更多積分，贏得勝利並最終獲得世界冠軍。」
「隨著新的賽車部門成立，我也非常自豪能夠被任命為 Jaguar Land Rover Motorsport 的總裁和 Jaguar TCS Racing Formula E 車隊的團隊負責人。在休賽期間，我們引入了一個新的賽車運動執行委員會，致力將賽車運動的機會最大化，包括從比賽到市售的技術轉移。能夠成為重新定義 Jaguar 純電化未來不可或缺的一角是非常榮耀的。」
Thierry Bolloré, Jaguar Land Rover CEO, JLR Motorsport 主席：「我想對 Tata Consultancy Services 的加入表示歡迎。這樣的夥伴關係是塔塔集團內部共同協力的完美例子。賽車運動是終極挑戰，想要在這個競爭激烈的舞台上取得成功，必須在所有領域都表現出色。技術、創新、敏捷性、統一性和團隊合作都是我們可以在整個公司和更廣泛的團隊中實施的重要知識。我意識到這些好處，並希望確保我們未來的賽車運動架構能夠取得最大成功。」
「我們無法在沒有賽車運動之下重新定義 Jaguar，而下個賽季，我很高興的說，我們已準備好 Formula E 電動方程式的 Gen3 時代。Jaguar TCS Racing 將成為 2025 年 Jaguar 轉型成為純電奢華品牌過程中的核心平台。未來將是另一個競爭激烈且令人興奮的賽季，祝我的所有隊友好運，包括 Sam 和 Mitch。」
Rajesh Gopinathan, Tata Consultancy Services 總裁暨執行長：「我們很高興擴大與 Jaguar Land Rover 的合作夥伴關係，並與 Jaguar TCS Racing 聯手合作，力圖整合集體知識並為共有的永續未來帶來創新。隨著世界加速電氣化，此次合作將為先進技術的採用、潔淨能源的運用和新型商業模式的發展鋪平道路。我們的努力將超越一切，對人類、群體和地球產生持久的影響。」
Rajashree R, Tata Consultancy Services, 行銷總監：「與 Jaguar Land Rover 的合作將創造一個機會，兩家公司都可以從賽道中獲得寶貴的經驗，以建立更美好的未來。我們所學到的知識將有助於創造新技術，將潔淨能源、互聯科技、自動化、電氣化運輸系統推向新巔峰。Tata Consultancy Services 和 Jaguar TCS Racing 都旨在創造一個有目標的未來，利用創新來推動永續性發展。」
Paul Preuveneers, Uncommon, 創始人兼執行長：「我們很高興能與 Jaguar TCS Racing 的團隊合作。我們期待在未來的日子裡共同努力，為 Jaguar TCS Racing 車隊的官方隊服和周邊系列商品尋找創新、永續的解決方案。」
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, 9 號車手：「當我們進入 ABB FIA Formula E 電動方程式世界錦標賽的第8個賽季時，我思考了自從我們加入錦標賽以來，我們作為一個團隊已經走了多遠。在過去的 5 個賽季中，我們一直表現出持續的進步，在上個賽季的錦標賽中獲得第二名就是最好的證明。當我們作為 Jaguar TCS Racing 進入一個新時代時，我很高興能夠踏上賽道並在本賽季與我們的對手競爭，力爭登上領獎台。」
Sam Bird, Jaguar TCS Racing, 10號車手：「上個賽季我們一起享受著許多成功，並取得了數場勝利，而我也學到了很多關於車隊以及如何充分利用 Jaguar I-TYPE 5。上個賽季的表現展現了我們有一個很好的勝利方程式，與車手和賽車的一致性，我非常期待在賽道上與我們的對手競爭並擊敗我們的對手，讓 Jaguar TCS Racing 處於勝利的位置。錦標賽競爭相當激烈，但我們必將完全專注於持續得分和挑戰勝利。」
Jaguar TCS Racing 將於 2022 年 1 月 28 日至 29 日在沙烏地阿拉伯 Diriyah 的街道上進行比賽，參加於全球 12 個城市舉行的 16 場比賽中的第一場。