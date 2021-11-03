81.4萬起，楊勇緯代言，Nissan Sentra「黑帶魅力版」限量上市

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全新Nissan Sentra 「黑帶魅力版」，外觀以雙色車頂設計，搭配鏡面黑化的前後保桿飾條、鏡面黑化鋁圈及鏡面黑化水箱護罩，強化整體車身風格；內裝升級安全性電子智慧後視鏡、個性風格的橘黑Two Tone內裝設計及炫彩七彩氣氛燈，升級不加價限量300台，享舊換新76.4萬元起優惠價(註1)。
Nissan Sentra 自2020年上市以來，憑藉著全新第五代X-CVT無段自動變速系统及全新1.6升第三代HR16K2鋁合金引擎，承襲GT-R級鏡面熔射缸孔技術，除了機械性的節能技術外，Nissan Sentra 更有超跑級的風阻係數0.26Cd(註3)，讓燃油的使用性更加卓越節能，造就17.7 km/L一級油耗表現，更是同級車的省油之王(註4)，搭配 Nissan Intelligent Mobility 39項完整主被動行車安全科技，包括同級唯一PFCW超視距車輛警示系統及EAPM油門誤踩緊急輔助系統，帶來更完善的行車安全(註5)，並搭載新一代CMF-C平台工藝以及UHSS超高剛性車體結構。
Nissan Sentra 「黑帶魅力版」在升級不加價下，尊爵版建議售價為81.4萬元，尊爵智駕版則為85萬元。自即日起至2021年11月30日止，購車即享「Nissan烹派豪禮」SHARP Healsio 水波爐帶回家，再享「5千元現金或振興券升級4萬配件金」、「高額分期0利率」、「舊換新5萬元優先領」及「68無限里程延長保固」等超狂烹派豪禮，讓消費者輕鬆入主，同步享受健康自煮生活(註2)。
註1： NissanSentra黑帶魅力版購車優惠活動說明如下：
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政府舊換新價76.4萬元起，係指於民國(下同)110年11月3日起至11月30日止下訂裕隆日產公司(下稱Nissan)Sentra黑帶魅力版並完成領牌程序者，可享以原價(81.4萬元起)並獲得政府補助貨物稅補助5萬元後減免之金額。
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文內所述規格及配件，及各車型之實際規格、配備及車色以實車為準，各配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢Nissan展示中心或參閱Nissan官網、使用手冊或配備說明書詳閱相關說明。
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本新聞稿所示之同級係指國產排氣量1.6L汽油中型房車。
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本新聞稿所示金額均為新臺幣。
註２：「Nissan烹派豪禮」購車優惠專案相關說明：
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本專案活動期間為即日起至民國(下同)110年11月30日止。
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本專案之適用對象為活動期間內下訂Nissan國產全車系及NEW JUKE並完成領牌程序者，方具備本專案活動優惠資格。ALTIMA、370Z、GT-R、LEAF及大宗批(標)售車、政府機關標案、營業用車不適用之。
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於本專案活動期間內訂購Nissan國產全車系及NEW JUKE，完成領牌者於交車時可獲得SHARP水波爐(型號AX-AS6T(R))乙台(或兌換憑證乙張)，限時優惠，敬請把握。領取方式：交車時Nissan經銷公司將親送SHARP水波爐(型號AX-AS6T(R))或提供其兌換憑證乙張，獲得兌換憑證者，待通知後可攜兌換憑證至原購車經銷公司營業所或指定地點於兌換期限前進行兌換，逾期視為自動放棄。兌換憑證若未蓋Nissan經銷公司章、影印變造或偽造、塗改者，視為無效憑證；兌換憑證遺失或毀損至無法辨識經銷公司章程度者，視為作廢恕不補發。贈品以實物為準，恕不接受更換或折抵現金或找零。本贈品之相關權利請參考台灣夏普官網，贈品若有任何疑問請逕洽台灣夏普客服專線0809-090-510，Nissan不負任何贈品瑕疵擔保及維護責任。
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「5千元升級4萬配件金」係指消費者於活動期間內購車時，可以現金5,000元或5,000元面額振興五倍券加購總價值40,000元Nissan原廠選配件。一台車限加購乙次，總價值與加購金之差額不得折現。配件金限購Nissan指定零配件，且不可要求轉換、兌換現金或找零；其他詳細交易條件請洽Nissan各經銷公司。振興五倍券之使用方式依政府公告之相關規定辦理。
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「高額分期0利率」係指分期付款專案，需搭配指定分期專案，各期款項依指定貸款企業之規定，頭期款金額成數將視買賣雙方之交易條件及結果而定，Nissan各經銷公司及指定貸款企業保有審核及最後核准與否之權利。本專案亦有相關授信條件與結清限制，且不得與其他貸款優惠專案併用。分期付款與現金付款之建議售價相同，但實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件內容協商議定之。另各車型所搭配之分期零利率購車優惠方案各不相同，現金優惠購車總價與零利率分期購車總價係有價差。詳細交易條件請洽Nissan各經銷公司，Nissan及各經銷公司並保留最後核准與否權利。
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「5萬元舊換新優先領」係指於本專案活動期間下訂新車並完成領牌且符合貨物稅條例換購新車退還減徵新車貨物稅50,000元資格者，補助與否以政府最終審核為準，相關程序及內容詳見Nissan官網或洽詢Nissan展示中心。
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國產車ALL NEW SENTRA、KICKS、X-TRAIL、TIIDA更享68無限里程延長保固：
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限於活動期間內下訂且完成新車領牌者，公司車(限指定駕駛)、大宗批(標)售、租賃車、營業車、政府機關及台灣本島以外地區不適用。
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「68無限里程延長保固」係指6大系統8年(不限里程)延長保固，延長保固之會員車主需配合至少每6個月或每1萬公里至Nissan服務廠實施定期保養，並每年於Nissan經銷公司投保該保險專案配合之指定保險公司之強制險及1,000元以上任意主險，詳細之權利與義務請洽各經銷公司或參閱Nissan官網網頁說明。
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本專案所有活動詳情及條件請洽Nissan展示中心，Nissan及各經銷公司擁有修改、變更活動及優惠內容之權利。