Hyundai Ioniq家族再添新成員，Seven Concept跨界電動休旅預計洛杉磯車展亮相。

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從為數不多的照片可看到車頭採用品牌近期慣用的分離式燈具設計，上排燈組似乎與引擎蓋造型融為一體，下排則以三排的直列方式呈現，但有趣的是車燈是以類似一格一格相素化的方式排列，雖不清楚照射效果如何，但造型上已十足吸引目光。在先前預告的剪影中隱約可見Seven Concept的車體輪廓，雖未有過於特殊的設計，不過從車身長度與較為方正的尾部線條看來採三排座的機會相當高，正好也符合車名Seven Concept的用意。
另一張照片則透露了車艙的座椅設計，從照片來看這張座椅的設計已跳脫傳統範疇相當具現代感，高聳的側邊扶手搭配寬大厚實的椅面幾乎是把家中的高檔沙發座椅直接搬入車內，另外搭配的木紋飾板與灰色織布藉以襯托其豪華質感，Hyundai還說到車艙多處是以永續材料製作而成，以符合電動車對環境友善的概念。
據外媒猜測Seven Concept採用的是電動車專屬的E-GMP平台打造，100kWh的電池模組可提供近500公里的續航里程，採雙電動馬達設定可發揮最高308匹馬力，這款車將會加入Ioniq家族行列，依據命名傳統應會以Ioniq 7作為其名稱，但最快可能要等到2024年才有機會跟消費者見面。