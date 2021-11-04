▲ 不受晶片影響？保時捷前三季銷售報酬率表現優異高於 15% 年度目標

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保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke。

保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume。

全球半導體市場的緊張局勢在今年７月至９月期間特別明顯。這段期間，營業額與銷售報酬率皆低於前幾個月的強勁表現。Lutz Meschke 認為，品牌在未來幾個月仍將受到全球晶片短缺的影響，Meschke 表示：「第四季必然將會是場挑戰。儘管半導體短缺危機持續延燒，保時捷將盡力生產更多滿足顧客夢想的跑車，以期再創年度佳績。」Meschke 亦堅持 15% 銷售報酬率的策略目標，他說：「即便 2021 整年挑戰重重，保時捷仍將竭盡全力確保實現此一目標。」



