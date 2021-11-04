不受晶片影響？保時捷前三季銷售報酬率表現優異高於 15% 年度目標
儘管經歷全球車用晶片短缺危機，保時捷在 2021 第三季末依然成功達成 15.5% 的銷售報酬率，表現優於目標 15%，保時捷持續為全球獲利最佳的跑車製造商之一。2021 年前九個月，保時捷銷售營業額達 231 億歐元，與去年同期總額 194 億歐元相比，成長 19.1%。前三季營運獲利總額高達 36 億歐元，較去年同期（20 億歐元）大幅成長 78.4%；去年前三季的銷售報酬率則為10.4%。
2GameSome - 有車賞
2021-11-04 17:25:00
「保時捷對於我們能夠有此優異表現感到自豪，但第四季我們仍需全力以赴。」保時捷全球執行董事會副主席兼財務與IT執行董事會成員Lutz Meschke表示，「能在各方挑戰夾擊下持續締造佳績，部分歸功於911和Taycan等旗艦車款，它們深深吸引了全球消費者的目光。未來，保時捷也將致力深化已十分嚴格的成本管控，務求更加嚴謹有效。」
自今年年初以來，保時捷全球交車總數達 217,198 部，相較去年同期成長 13%。若未受到晶片短缺影響，可望有更加突破的銷售表現。目前，全球接單量旺盛，保時捷純電跑車Taycan 的銷售量亦穩定攀升，今年前三季全球總計交車 28,640 部。「Taycan 是高度創新的車款，備受全球車主青睞。保時捷超前部署的電能移動策略，正逐步獲得成效。」保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 說道，「市場對保時捷各車型的強勁需求，應證了保時捷已透過極具魅力的產品陣容，成功確保了我們所期待的品牌定位。」
全球半導體市場的緊張局勢在今年７月至９月期間特別明顯。這段期間，營業額與銷售報酬率皆低於前幾個月的強勁表現。Lutz Meschke 認為，品牌在未來幾個月仍將受到全球晶片短缺的影響，Meschke 表示：「第四季必然將會是場挑戰。儘管半導體短缺危機持續延燒，保時捷將盡力生產更多滿足顧客夢想的跑車，以期再創年度佳績。」Meschke 亦堅持 15% 銷售報酬率的策略目標，他說：「即便 2021 整年挑戰重重，保時捷仍將竭盡全力確保實現此一目標。」保時捷仍積極推進在數位化及電動化方面的投資。目前淨現金流量已顯著成長，截至 9 月 30 日，淨現金流量總額達到 29 億歐元，較去年同期增加 74.4%（2020 年同期：17 億歐元）。此外，截至 9 月 30 日，保時捷全球員工人數共36,663名（2020 年底：36,359 人）。