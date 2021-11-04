▲ 台灣奧迪串聯充電網絡保時捷也入列 純電生活圈 2.0 啟動

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至今台灣奧迪與 Noodoe、EV OASIS 及 EVALUE 充電合作夥伴所串連的全台充電網絡，已在 156 個地點設置 AC 充電據點，且於 23 個地點建置 DC 快充站點，結合 Audi 極速充電站與全台千座公共充電站，台灣整體電動車使用環境的便利性已逐步提升。
針對家用充電方面，台灣奧迪與 Noodoe 推出一站式家用安裝服務，從購車前線上 Home Check 平台安裝評估、管委會溝通至到府安裝與售後保固服務，皆由專業團隊為車主把關；今年，台灣奧迪再推出 11kW 家用充電功率選配規格，搭配透明化安裝費用方案，給予Audi 純電車系車主最貼心完善的家用安裝服務。而目前 Audi 極速充電站已有 8 座上線運行，另北台中、高雄鳳山站點也將加入服務行列，全數 10 座站點皆提供 180kW 高效充電效率，且 24 小時全天候開放給適用 CCS1 規格的電動車車主使用，共享充電資源。
Audi 純電車主專屬數位服務「電旅筆記」上線 社群分享啟動純電旅程
當全台充電據點逐步增加，如何有效利用充電資源已然成為電動車發展的下一個思考點。為優化 Audi 電動車車主的充電體驗，台灣奧迪推出全新隨行數位服務「電旅筆記」，結合 LINE 社群管道為車主建立專屬社群分享平台，於 Audi Taiwan LINE 官方帳號平台綁定愛車車號，即可啟用專屬 e-tron 車主社群功能。
透過此功能車主不僅能收到純電生活圈最新推播資訊，亦可藉由 Audi 行動助理使用「電旅筆記」功能，只要輸入欲出發及目的地點，系統將智慧協助搜尋，至多可查閱 10 筆其他車主符合或貼近的旅途規劃建議，點選屬意路線即可連動 Google Maps 導航，隨即展開旅程；除搜尋旅程之外，車主亦可於平台上分享自身純電旅行、行駛電量里程經驗，透過車主間分享自身旅程與使用充電站、行駛經驗，藉由大數據整合分析應用，打造互利互惠的共享空間，聰明運用所有充電資源。
Audi 攜手 Noodoe 與 EV OASIS 打造「充電漫遊」共享功能
欲加速電動車環境發展，除充電規格邁向統一之外，不同的充電營運商之間簽署充電漫遊操作協議，將是未來加速推動電動車應用服務重要的關鍵之一。充電 APP 是電動車車主出門在外啟動充電的重要途徑，然而因充電營運商的不同，車主需下載多個應用程式才得以啟用不同營運商的充電器。為優化 Audi 車主的充電流程，台灣奧迪與充電夥伴 Noodoe 與 EV OASIS 進行實驗性合作，打造「充電漫遊」新共享功能於台灣市場首次登場。
面對台灣電動車發展的下一步，台灣奧迪聯合與相同秉持共好理念的充電夥伴 Noodoe 和 EV OASIS，運用開放式充電協議 （Open Charging Point Interface, OCPI）建構開放式充電網絡。基於 OCPI 充電通訊架構協議，允許充電營運商交換提供漫遊服務所需關鍵資料（例如充電站位置、充電狀態及速度）。另外 OCPI 亦簡化計費結算，同時確保使用車主帳戶資訊的隱私。
未來 Audi 車主可依自身喜好習慣，選擇使用 Noodoe 或 EV OASIS 任一個 APP 查看充電站位置及充電狀態，即可直接操作使用 Noodoe EV 環島充電網及 EV OASIS 所屬站點充電器為愛車進行充電，進而優化 Audi 車主充電使用體驗。充電漫遊部分功能將於今年底率先啟用，完整功能將於明年春季正式上線，給予車主更便捷的服務。
台灣奧迪與台灣保時捷跨品牌實驗合作 打造共好台灣電動車友善環境
福斯集團已於全球市場積極投入電動車發展，針對台灣市場，去年由 Porsche 以及 Audi 品牌率先導入最新電動車與充電服務，且在此集團資源架構下，台灣奧迪與台灣保時捷展開合作契機，就充電服務簽訂合作備忘錄，將運用保時捷位在花蓮新天堂樂園的充電設施作為實驗合作的起點，共同推動東台灣充電環境的發展。此專案內容之一，台灣保時捷將於開放單座花蓮新天堂樂園高效充電站予 Audi 純電車主使用，藉由擴大充電站使用率以分析東部地區充電站使用狀況以及充電使用體驗，作為未來雙品牌推動與建置充電網絡發展的參考，並亦透過共享充電資源，加速推動打造台灣電動車友善環境。