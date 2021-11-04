▲ 打瞌睡自動停路邊！Mazda Co-Pilot Concept 新安全科技 2022 年起導入

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「MAZDA Co-Pilot Concept」駕駛輔助科技概念在 MAZDA Proactive Safety 主動預應安全理念的基礎上進一步發展，整合了三項核心關鍵系統，包含「駕駛人監測科技」（Driver Monitoring Technology）、「MAZDA Co-Pilot HMI 虛擬駕駛科技」（MAZDA Co-Pilot HMI Virtual Driving Technology）以及「緊急導航科技」（Emergency Navigation Technology）。Mazda 將此三項關鍵系統搭載至測試車上，並於 Mazda 的廣島測試場（Miyoshi Proving Ground）完成實測，同時符合日本國土交通省（MLIT, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism）所制定的「緊急駕駛停止系統」（EDSS, Emergency Driving Stop System）規範。





「MAZDA Co-Pilot 1.0」階段的「駕駛人監測科技」（Driver Monitoring Technology）能夠偵測駕駛人的眼睛與頭部的移動，加上油門/剎車踏板與方向盤的操作狀態來判別駕駛人是否有異常狀況發生。當駕駛人在駕駛過程中出現坐姿不正常或失去知覺時，「MAZDA Co-Pilot HMI虛擬駕駛科技」（MAZDA Co-Pilot HMI Virtual Driving Technology）與「緊急導航科技」（Emergency Navigation Technology）會先以警示音試圖喚醒駕駛人，同時自動開啟警示燈與對外的警示音(喇叭聲)，提醒周遭車輛。若駕駛人無反應，系統便即時接管車輛方向盤、進行車道維持且降低速度至安全停止。如果是行駛於高速公路，在特定行駛條件允許下，系統將持續接管車輛並輔助行駛至路肩停妥後，自動撥打緊急電話向外求援。「MAZDA Co-Pilot 2.0」階段，系統將優化升級至能夠預測潛在異常狀況的發生，並結合自動導航系統與更周延的導航圖資資訊，來因應更廣泛道路使用情境的緊急安全駕駛輔助。





「MAZDA Co-Pilot Concept」駕駛輔助科技概念不需要額外複雜的手動操作，且能針對不同駕駛族群、不同行駛情境提供最佳安全防護後盾。尤其在一些年長人口快速增加或大眾交通系統較缺乏的區域，透過前瞻完善的主動安全科技，能降低焦慮感並且提高駕駛人的自信與安心感。



