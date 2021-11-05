【車勢星聞】影音／?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車

榮獲第32屆金曲獎最佳新人獎的歌手?te（壞特）與歌手李浩瑋上Toyota TV首度演唱新歌《煙火》，?te（壞特）也預告個人全新單曲將在11月11日釋出，而李浩瑋則表示私下喜歡騎檔車看看藍天白雲放鬆心情。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車×【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車【車勢星聞】榮獲第32屆金曲獎最佳新人獎的歌手?te（壞特）。×【車勢星聞】榮獲第32屆金曲獎最佳新人獎的歌手?te（壞特）。【車勢星聞】歌手李浩瑋。×【車勢星聞】歌手李浩瑋。【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。×【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。（圖：Toyota TV提供）×【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。（圖：Toyota TV提供）Audi e-tron GT / RS e-tron GT 正式上市 建議售價 445 與 598 萬起車用行動電源來了 英國 ZipCharge 推出電動車專用攜帶型充電器台灣奧迪串聯充電網絡保時捷也入列 純電生活圈 2.0 啟動