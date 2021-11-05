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【車勢星聞】影音／?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-05 02:25:20

榮獲第32屆金曲獎最佳新人獎的歌手?te（壞特）與歌手李浩瑋上Toyota TV首度演唱新歌《煙火》，?te（壞特）也預告個人全新單曲將在11月11日釋出，而李浩瑋則表示私下喜歡騎檔車看看藍天白雲放鬆心情。

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【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車
【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車
【車勢星聞】榮獲第32屆金曲獎最佳新人獎的歌手?te（壞特）。
【車勢星聞】榮獲第32屆金曲獎最佳新人獎的歌手?te（壞特）。
【車勢星聞】歌手李浩瑋。
【車勢星聞】歌手李浩瑋。
【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。
【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。
【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。（圖：Toyota TV提供）
【車勢星聞】?te（壞特）全新單曲即將釋出，李浩瑋私下愛騎檔車。（圖：Toyota TV提供）
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