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微創手術包含腹腔鏡及達文西機械手臂手術，皆有傷口小、恢復快等特性，但兩種手術方式容易被混淆。林口長庚婦產部婦女內視鏡科郭信宏醫師比喻，腹腔鏡，是「醫師靠在病患身旁」，好像用幾隻細長的筷子在動手術，而達文西手術，是「機械手臂架在病患身旁」，實際上是醫師在牆角像打電動般來連線操作。達文西常被誤會是AI操作，其實都是由醫師本人操作，差別是達文西能透過精密的機器手臂，手術中手臂靈活、操作角度更多。
除此之外，郭信宏醫師進一步說明，達文西機械手臂與身體接觸的地方，為固定的支點，相較腹腔鏡人手操作，較不會有對皮膚產生拉扯，因此相對起來傷口疼痛度較低，紅腫較少。
▲林口長庚婦產部婦女內視鏡科郭信宏醫師
「保宮」成趨勢 醫學科技打造微、無創手術平台
以年輕一代許多患者所困擾的子宮肌瘤、子宮腺瘤患者為例，傳統上的術式多建議子宮全切除，一勞永逸且手術過程較簡單。但郭信宏醫師強調，現代人多晚婚、未來或許仍有生育需求，因此個人在臨床上多著重在保留子宮，又稱「保宮」手術，在門診時也會提供患者包含藥物、無創治療或微創手術等完整諮詢，郭醫師強調這樣的「微、無創平台」諮詢，可以讓患者選擇最適合自己的治療方式。
子宮脫垂影響生活 微創手術治療各有優缺點
針對年長婦女常見之子宮脫垂，常見症狀有頻尿、夜間多尿、尿失禁等等，若症狀嚴重則影響生活品質，過去也多以子宮全切除手術為主。成大醫院婦產部婦女腫瘤科黃于芳醫師分享，年長者對於器官保留常有觀念就是「那間厝一定要留」，因此微創手術也能作為一個新選擇，讓醫病立場能更容易達到平衡。
黃于芳醫師表示，子宮懸吊術重視縫合技巧，以腹腔鏡手術進行偶會遇到手術角度上的局限，耗時較久，而同為微創手術，達文西機械手臂多了手腕，縫合更靈活，且相較腹腔鏡呈像效果更佳，能凸顯視覺上之立體感及景深，讓醫師更能辨別血管前後距離。
▲成大醫院婦產部婦女腫瘤科黃于芳醫師
手術恢復期短 就業婦女勿因擔心而延誤就醫
現代社會中，多數婦女過了中年仍然有工作需求，因此手術的恢復期長短對患者來說也是一大考量。
黃于芳醫師說，以臨床經驗上來看，許多施行達文西婦科手術的患者，手術完畢後當天或是隔天就可以下床活動，因此若民眾擔心影響工作而延誤就醫導致耽誤病情，反可能錯過手術治療黃金時機。
資料來源：健康醫療網 婦科病不分老小都困擾 達文西手術治療協助「保宮」
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