特企／統一首款無標籤新品「純水小紅」搭上減包裝風潮
受疫情影響，日韓興起飲品去標籤與箱購趨勢，不僅更符合消費者居家飲用需求，減少包裝同時減碳，達到方便回收、建構友善飲水的正循環。統一集團響應推出首款無標籤版產品 – H20純水600ml無標籤版，「純水小紅」來自台灣中央山脈，符合國家級標準CNS12852合格，值得信賴。去標籤化減少包裝，回歸純水本質。統一邀請全民響應環保，即日起，全台7-ELEVEN i預購預訂箱購（24入/箱），享有友善價NT$170元（原價NT$432元），有感回饋中。
本報訊
2021-11-05 10:50:04｜2021-11-05 10:51:06
日韓流行飲品去標籤，帶動減碳風潮，讓回收能更省心方便。也因疫情警戒，帶動宅食經濟，國內各大電商平台食物飲品網購需求激增，飲用水也擠身熱賣銷量品項之一。箱購飲用水不僅方便又讓人更放心。統一集團旗下H20純水響應環保，推出首款全新無標籤版的「純水小紅」，提供消費者不將就的友善飲水新選擇。經歷後疫情影響，消費者回歸初心，更講究踏實生活及有意義的消費。純水小紅減去包裝，讓回收流程變得更友善；其透明瓶身配上螺旋曲線與鑽石晶體設計，高識別度的紅瓶蓋有著活力能量，讓人愛不釋手。讓你喝下的不僅是好水，更是為環境盡份心力的純粹良善。
H20純水無標籤版600ml「純水小紅」，來自台灣中央山脈優質水源。H20純水秉持嚴謹製程及高標準檢驗，經過核心7道淨水製程，層層過濾，每一口都純淨安心；並符合國家級標準CNS12852及SGS、TQF等多項安心認證。H20純水標榜平價安心的純淨好水，自推出以來受到消費者支持，在7-ELEVEN超商零售純水類為銷售第一；新品H20純水無標籤版600ml「純水小紅」的推出，相信又會再創搶購風潮。
為更符合消費者家用需求，統一集團推廣無標籤箱購產品。首波推廣H20純水無標籤版箱購，快速跟進世界趨勢與滿足消費者需求。統一為讓更多消費者加入減少包裝行列，即日起可至全台7-ELEVENi預購箱購預訂H20純水無標籤版600ml「純水小紅」，上市友善價NT170元/箱（原價NT432元/箱），喝水減包裝價格超優惠，有感回饋中！
訂購連結：https://7ego.7-11.com.tw/product/110125