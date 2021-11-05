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高達6成確診者已屬晚期或轉移 外觀明顯變化半數病友陷困境
頭頸癌中除了部分口腔癌、喉癌外，有超過6成比例位於咽喉深處難以早期發現。加上臨床症狀不明顯，類似感冒的症狀：喉嚨痛、吞嚥疼痛、耳朵痛等，易讓病患輕忽嚴重性，一旦確診即面臨腫瘤局部破壞嚴重或頸部淋巴轉移。「頭頸癌早期發現、治療控制的預後都相當良好，存活率高達8成以上，臨床上，卻有6成以上病患確診時，已屬於局部晚期或遠端轉移，疾病存活率下降僅剩4成，治療選擇更是受限。」朱本元理事長感慨表示。
頭頸癌由於治療後外觀改變，說話、吞嚥、呼吸能力受損等影響，一半以上病患幾乎陷入憂鬱、自卑與負面的情緒中。台灣一年約有1萬1千多個頭頸癌案例，多為肩負家計重擔的中壯年勞工階級（45～69歲），經濟狀況並不寬裕，一旦因身理及心理健康亮紅燈而倒下對於全家影響甚鉅。
醫籲健保有條件給付放寬 嘉惠病友「免驚，人生戰役！」
朱本元理事長進一步說明，目前除了傳統化療、放療與標靶藥物外，免疫治療相較傳統化療，不僅明顯提升病患存活期達3~6個月外，病友重要的生活品質與接受度、藥物反應都相當不錯。不過受限健保給付規範，許多晚期患者需於第一線化放療失敗後，才能於第二線介入使用。對於疾病惡化快速的晚期病患不論是治療費用、身心狀態都是沉重負擔。
朱本元理事長建議，健保或許可考量從有限度的給付先行，如先行考慮開放腫瘤標記為陽性的病患為對象，經三個月嘗試若反應良好，再繼續用藥。如此也能在健保負擔與病友困境中取得平衡。國外已將免疫治療挪至前線使用，其原因就是經臨床試驗證實，對腫瘤標記為陽性者有相當明顯的治療成效，為晚期病友迎來新曙光。
「2021頭頸愛醫起挺」病友協會、醫學會相挺 頭頸鬥士免驚治療、迎向人生延長賽
為鼓勵長期生活於口罩遮掩的頭頸癌病友勇敢對抗疾病、感受生命熱情與活力，朱本元理事長分享近日台灣頭頸部腫瘤醫學會、中華民國頭頸愛關懷協會共同舉辦「2021頭頸愛醫起挺 免驚，人生戰役」病友活動，邀請辛苦對抗頭頸癌的病友與家屬，在疫情趨緩之於，走向戶外、熱血觀看棒球賽，鼓勵病友間應相互交流經驗，激勵彼此重新找回面對社會的力量。朱本元理事長溫馨喊話，生病不是可恥的事，病友們要有面對的勇氣！台灣是個很有愛心的地方，民眾、醫界、病友協會等都願意提供協助，同時希望台灣民眾也能更深入了解頭頸癌，提醒自己疾病預防的重要性。
資料來源：健康醫療網 晚期頭頸癌陷經濟、存活困境 免疫助力醫盼給付放寬
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