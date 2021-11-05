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躺在床上卻還是睡不著？　《失眠診所》教你如何好眠

躺在床上卻還是睡不著？　《失眠診所》教你如何好眠
躺在床上卻還是睡不著？　《失眠診所》教你如何好眠

健康醫療網

2021-11-05 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】你也有失眠的困擾嗎？明明已經躺在床上準備睡覺，但大腦卻仍不停思考，長期下來不僅影響白天生活品質，更可能使糖尿病、關節炎、氣喘等慢性病或自體免疫疾病找上門。整合功能醫學醫師歐瀚文在《失眠診所：整合醫學醫師、營養師教你吃出好眠力》一書指出，若是習慣睡前滑手機，或使用3C產品，長期下來，恐怕已嚴重破壞身體的晝夜節律。

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睡前習慣使用3C產品　小心影響睡眠品質

歐瀚文醫師解釋，晝夜節律會控制睡眠和清醒的週期、身體和大腦對黑暗的反應，在睡眠中發揮作用，因此當夜幕降臨時，眼睛接受的光線減少，疲憊感就會湧出，這時體內生理時鐘會指示我們要放慢速度，準備休息，這時大腦中的松果體就會分泌褪黑激素，促進睡眠，但除了3C產品會影響到睡眠，包括營養素缺乏、粒線體功能失調、神經系統障礙等因素，都可能埋下失眠的危險因子。

缺乏營養　恐造成失眠原因之一

為何營養缺乏會影響睡眠呢？歐瀚文醫師在《失眠診所》一書提及，營養素對大腦認知功能、情緒穩定的調控，和思考記憶能力的改善佔有重要地位，甚至與呼吸一樣重要，而改善睡眠的飲食重點其實就是老生常談的「均衡飲食」，其中睡眠飲食的規劃以功能醫學的核心飲食為基礎，包括色胺酸、鈣、鎂、Omega-3 脂肪酸等，都能從飲食中獲取攝取助眠、抗發炎的營養素。

掌握好眠飲食七大重點　吃出好眠力

為了幫助不需要藥物治療的失眠患者，讓他們能補充身體不足的營養素，歐瀚文醫師也透過《失眠診所》一書邀請營養師賀菡懿、洪佳琪和陳郁涵攜手合作，分享包括全食物為主要的來源、多樣攝取各類蔬菜水果、攝取足夠優質蛋白質及色胺酸、均衡攝取好的脂肪、夜間避免含咖啡因及含糖飲料、適量飲酒、睡前三小時不再用餐等「好眠飲食」的七大重點，可望幫助失眠民眾重新打造安眠體質，吃出好眠力。



資料來源：健康醫療網 躺在床上卻還是睡不著？　《失眠診所》教你如何好眠

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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