▲ 197 萬起！Infiniti 22 年式 QX50 新增「摩卡棕」車色新到港

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入主免等待 新年式全新到港
QX50 搭載 Infiniti 世界首具量產 2.0 升 VC-Turbo可變壓縮比引擎，利用細膩的調校突破過去燃油引擎僅能維持「固定壓縮比」的限制，可依據每位駕駛者不同路況的駕駛需求，讓壓縮比從 8:1 低壓縮比到 14:1 高壓縮比間智能轉換，同時保有高性能與高效能，並可爆發 268hp 最大馬力及 380Nm 最大扭力。
智慧安全科技 自由安心駕馭
QX50 搭載完整 ProACTIVE 智慧駕駛科技，包含首創 PFCW 超視距車輛追撞警示系統、ICC 全速域智慧定速系統、DCA 車距控制輔助系統、BSW 盲點側撞警示與 LDP 車道偏移預防系統等科技妥善行駛間的安全，打造情報安全及主動安全的雙層防護。
22 年式 QX50 齊備三款車規 新色摩卡棕登場
22年式 QX50 推出豪華款、風尚款、及旗艦款共三款規格，建議售價197萬元起。除原有晨曦白、水亮銀、銀雪灰、檀木黑、礦石藍、獵日紅 6 色，22 年式 QX50 推出新色「摩卡棕」，詳情請參閱官方網站 www.infiniti.com.tw 或電洽 Infiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢。 22 年式 QX50 建議售價
車規
建議售價
QX50 豪華款
197 萬元
QX50 風尚款
207 萬元
QX50 旗艦款
239 萬元