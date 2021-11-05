COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

197 萬起！Infiniti 22 年式 QX50 新增「摩卡棕」車色新到港

▲ 197 萬起！Infiniti 22 年式 QX50 新增「摩卡棕」車色新到港
▲ 197 萬起！Infiniti 22 年式 QX50 新增「摩卡棕」車色新到港

2GameSome - 有車賞

2021-11-05 17:25:00

Infiniti Taiwan 今日（11/5）正式宣布 22 年式 QX50 全新到港，並推出全新車色「摩卡棕」供消費者挑選，22 年式 QX50 豪華款建議售價 197 萬元，風尚款建議售價 207 萬元，旗艦款建議售價 239 萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
入主免等待 新年式全新到港

QX50 搭載 Infiniti 世界首具量產 2.0 升 VC-Turbo可變壓縮比引擎，利用細膩的調校突破過去燃油引擎僅能維持「固定壓縮比」的限制，可依據每位駕駛者不同路況的駕駛需求，讓壓縮比從 8:1 低壓縮比到 14:1 高壓縮比間智能轉換，同時保有高性能與高效能，並可爆發 268hp 最大馬力及 380Nm 最大扭力。

智慧安全科技 自由安心駕馭

QX50 搭載完整 ProACTIVE 智慧駕駛科技，包含首創 PFCW 超視距車輛追撞警示系統、ICC 全速域智慧定速系統、DCA 車距控制輔助系統、BSW 盲點側撞警示與 LDP 車道偏移預防系統等科技妥善行駛間的安全，打造情報安全及主動安全的雙層防護。

22 年式 QX50 齊備三款車規 新色摩卡棕登場

22年式 QX50 推出豪華款、風尚款、及旗艦款共三款規格，建議售價197萬元起。除原有晨曦白、水亮銀、銀雪灰、檀木黑、礦石藍、獵日紅 6 色，22 年式 QX50 推出新色「摩卡棕」，詳情請參閱官方網站 www.infiniti.com.tw 或電洽 Infiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢。 22 年式 QX50 建議售價

車規

建議售價

QX50 豪華款

197 萬元

QX50 風尚款

207 萬元

QX50 旗艦款

239 萬元


我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀