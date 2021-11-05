「亞太第一攻」林嘉威襯衫大開深V 寫真書公開壯碩胸肌
凱渥男神林嘉威因拍攝BL劇《近距離愛上你》，被封為「亞太第一攻」，近日推出第一本實體寫真書《愛戀❤嘉威》，由攝影大師黃天仁操刀，將林嘉威最真實的一面完整記錄下來，特別的是寫真集推出3款封面，展現林嘉威運動鍛鍊後的壯碩腹肌、胸肌，以及在浴缸內濕身等不容錯過的畫面，勢必讓粉絲們愛不釋手。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-05 18:13:33
林嘉威除了全程參與寫真書的企畫外，書中更收錄了他的文字創作，像是「憋口氣潛入水中，只能聽到自己的心跳聲以及海的流動聲，彷彿是自己正與大海在交談，享受著兩人世界。」、「我不在乎想法與夢想一直在變，但我在乎我有沒有為了每個階段的夢想炙熱的燃燒殆盡。」如短詩般的句子，展現他熱愛自然的赤子之心，以及獨處時面對真實自我的省思。
書裡珍藏林嘉威私密的一面，時而是喜愛滑板運動、有點慢熱的羞怯感男孩，時而是散發迷人魅力的文青，舞台上的林嘉威總是自信陽光，面對表演有著滿滿的能量，而舞台的背後，是一直以來一場場的訓練、一次次的打擊，永不停止的壓力和挫折，林嘉威自認不放棄每一次的機會去努力，渴望通過自己的力量用愛與幸福感染大家。