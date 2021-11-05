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Future is an attitude，親眼看、親手體驗，原來Audi e-tron GT實車竟如此之美，文末有啥款大來賓

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-05 19:55:20

Future is an attitude 源自於Audi 百年來持續進化的品牌精神，更是Audi塑造未來的核心理念，透過設計、數位化、性能及永續發展四面向刻畫未來豪華移動的新風貌，在生活中不斷實踐的精神不謀而合。此次Audi 攜手榮獲兩屆台北電影節影帝邱澤，以在地化角度重新詮釋Future is an attitude 品牌精神，以「創造」為起點，內化「共存」力求完美，開創「未來」無限可能。

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創造｜是所有可能的起點

同人生戲中角色，創造是所有可能的發展起點，經歷每個時代的轉變、每次挑戰的試煉，化為向前進化的動力來源，得以造就此刻的面貌，而品牌的誕生發展亦是如此。Audi 自1970年代發表Audi 100、Audi 80 代表性車款綻放光芒，於1980年代研發quattro 四輪傳動系統問世、1994年首部搭載Audi Space Frame鋁合金高剛性結構車體的Audi A8誕生到2000年初開啟Audi於Le Mans 利曼賽場上的黃金十年，以創新造車科技於每個時代留下經典印記。而從全新世代Audi A8 輕型複合動力系統發展到 Audi e-tron品牌首部純電休旅推出，更為Audi 邁向純電發展立下重要性開端。

共存｜內化共存以打造最完美姿態

對自我不設限、對細節不斷苛求，從輪廓到展露的姿態，從眼神到流露的神情，內化至每部新作、每次演出，「在當下我們竭盡所能以最完美的姿態演出，一同追求所有創新的可能性」，邱澤貫徹信念呈現給觀眾最精湛的表演，而此就如同Audi 設計團隊打造Audi e-tron GT 當下的心境，將超過半世紀以來的造車精髓內化至新世代旗艦四門純電轎跑之中，於美學、駕馭感受、永續性每個環節不斷突破進化，成就四環現代純電代表之作，以醞釀共存打造感動人心的表演、刻畫顛覆想像的作品。

未來｜讓當下不斷再生 開創下個全新紀元

於訪問中邱澤提到：「對於未來，即把握每個當下努力實踐。」自信勇敢精神亦是每個領域先驅者不謀而合的共同寫照；汽車產業正快速轉變當中，如同品牌精神Future is an attitude 所體現的核心理念，Audi e-tron GT為Audi品牌全新紀元展開序幕，面對未來Audi 將持續透過設計、數位化、性能及永續發展四面向，集結創新科技與全球人才資源，刻畫未來豪華移動的新風貌，讓當下不斷再生，開創未來前所未見的無限可能。

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