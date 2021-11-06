哪部「日本動漫」中文配音最強？經典神劇曝：大人也超愛
日本動漫受到大眾歡迎，許多台人從小看到大，童年裡一定少不了日本動漫的陪伴；對此，就有男網友好奇「日本動漫中配最成功的是不是蠟筆小新」，貼文一出，網友們則喊出1經典名劇，直呼「連大人也愛看」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 09:58:54
該名男網友在PTT以「中配最成功的是不是蠟筆小新？」為題發文，表示在看動漫的時候，不知道為什麼，不看日文版就看不下去，但蠟筆小新「卻相反」，要看中文配音才有味道。
原PO說，早期不少中配作品蠻經典的，獨有一番風格，像是兩津勘吉、哆啦A夢，「鄉民有覺得其他中配也很優質的作品嗎」？
貼文一出，「烏龍派出所」受到最多網友推薦，「你把烏龍派出所放哪」、「烏龍派出所最成功吧」、「烏龍派出所吧，我爸媽唯一會看的動漫」、「烏龍派出所吧，配到連大人都愛看」、「最主要台語滿配的」、「 烏龍派出所吧，沒中配根本沒幾個人會想看」、「絕對是兩津，太生動了」。
不過，也有其他網友認為，「我們這一家跟花田一路都很強啊」、「哆啦A夢、花田一路和南方公園」、「珍珠美人魚的歌、我們這一家也不錯」、「南方四賤客，沒有之一！每個角色都是經典」、「灌籃高手」。（編輯：郭佩蓉）