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肉毒桿菌素可治眼疾？　眼科醫師告訴你有沒有用

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肉毒桿菌素可治眼疾？　眼科醫師告訴你有沒有用

健康醫療網

2021-11-06 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】張小妹妹3個月大時，家長就發現她有鬥雞眼，眼科檢查發現是嬰兒型內斜視。因為斜視引發一眼弱視，喪失立體感，跑步遊戲時肢體不協調，經常碰撞跌倒，加上斜視造成的容貌困擾，也讓家長倍感焦慮。一歲十個月大時，經眼科醫師建議，在全身麻醉下進行了肉毒桿菌素注射治療，效果良好，眼睛回到正位，視力發展良好。

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肉毒桿菌素治療斜視　一周內明顯改善

臺中榮民總醫院眼科部梁巧盈醫師表示，斜視可以用手術矯正，以手術放鬆或是拉緊眼外肌，就能矯正眼位，也是目前最主流的治療方法。但是患童家長對眼睛手術，常會感到擔心害怕，甚至錯過了黃金治療期。

梁巧盈醫師指出，肉毒桿菌素注射取代傳統手術，因為免開刀無傷口，也是很好的替代療法。將肉毒桿菌素注射在眼外肌，注射時間只需5分鐘，注射後斜視在一周內明顯改善，且經過1次到3次注射，可以獲得長期矯正效果。

幼兒需全身麻狀　恐出現副作用

肉毒桿菌素治療斜視，雖然免開刀無傷口，但也有缺點。梁巧盈醫師提醒，幼兒需在全身麻醉下接受注射，可能需要重複注射才能獲得完全矯正；部分病人注射後因為藥物滲透到周邊組織，會出現眼皮下垂、眼球肌肉無力等副作用，但這些輕微症狀會在2-3周內自動改善。

治療眼瞼痙癴症　須每四個月定期注射

梁巧盈醫師提及，肉毒桿菌素也可以治療各種肌肉張力過強造成的眼部疾病，如眼瞼痙癴症，其通常發生在老年人，病人眨眼頻率增加，眨眼時眼輪匝肌過度緊繃，造成日常生活極大不便，嚴重者甚至會因雙眼緊閉無法正常睜眼，導致功能性眼盲。

而眼瞼痙癴症使用口服藥物及手術治療效果有限。目前醫學上最佳治療方式是定期肉毒桿菌素注射在眼睛周圍，放鬆緊繃的肌肉，滿意度可達9成以上，但必須每四個月定期注射。



資料來源：健康醫療網 肉毒桿菌素可治眼疾？　眼科醫師告訴你有沒有用

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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