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臺中榮民總醫院眼科部梁巧盈醫師表示，斜視可以用手術矯正，以手術放鬆或是拉緊眼外肌，就能矯正眼位，也是目前最主流的治療方法。但是患童家長對眼睛手術，常會感到擔心害怕，甚至錯過了黃金治療期。
梁巧盈醫師指出，肉毒桿菌素注射取代傳統手術，因為免開刀無傷口，也是很好的替代療法。將肉毒桿菌素注射在眼外肌，注射時間只需5分鐘，注射後斜視在一周內明顯改善，且經過1次到3次注射，可以獲得長期矯正效果。
幼兒需全身麻狀 恐出現副作用
肉毒桿菌素治療斜視，雖然免開刀無傷口，但也有缺點。梁巧盈醫師提醒，幼兒需在全身麻醉下接受注射，可能需要重複注射才能獲得完全矯正；部分病人注射後因為藥物滲透到周邊組織，會出現眼皮下垂、眼球肌肉無力等副作用，但這些輕微症狀會在2-3周內自動改善。
治療眼瞼痙癴症 須每四個月定期注射
梁巧盈醫師提及，肉毒桿菌素也可以治療各種肌肉張力過強造成的眼部疾病，如眼瞼痙癴症，其通常發生在老年人，病人眨眼頻率增加，眨眼時眼輪匝肌過度緊繃，造成日常生活極大不便，嚴重者甚至會因雙眼緊閉無法正常睜眼，導致功能性眼盲。
而眼瞼痙癴症使用口服藥物及手術治療效果有限。目前醫學上最佳治療方式是定期肉毒桿菌素注射在眼睛周圍，放鬆緊繃的肌肉，滿意度可達9成以上，但必須每四個月定期注射。
資料來源：健康醫療網 肉毒桿菌素可治眼疾？ 眼科醫師告訴你有沒有用
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