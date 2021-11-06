滷豬腳只會倒可樂？媽加「2神物」超驚艷：肉質意外軟嫩
不少人愛吃豬肉，而用豬肉做出來的美味佳餚不勝枚舉，其中滑嫩Q彈的「滷豬腳」，富含膠原蛋白，且營養美味，更是許多台人的最愛。不過，你滷豬腳還只會加可樂嗎？就有一名媽媽分享自己「加2物」，滷出來的豬腳肉質意外軟嫩。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 12:00:07｜2021-11-06 12:01:31
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，分享「古早味滷豬腳」的做法。需要準備的材料有豬腳1隻、蔥3支 、薑大約2個大拇指這麼多、蒜頭6顆、八角4顆、冰糖2匙、黑豆醬油5匙、金蘭醬油5匙（上色用）和氣泡水1.5L。
而做法則分成7步驟，第一「冷水川燙豬腳」、第二「洗淨雜質備用」、第三「蔥薑蒜爆香」、第四「放入川燙好的豬腳並放入八角」、第五「加入1.5-2L的氣泡水，讓肉質更軟嫩」、第六「加入醬油、冰糖」、第七「煮滾後蓋上轉小火煮1.5小時」，如此一來，古早味豬腳就能上桌了。
原PO說，自己之前滷肉都習慣用可樂，但有了孩子以後，想到他們可能會吃進可樂裡的添加物和咖啡因，她覺得不妥，因此便用「冰糖」和「氣泡水」取代可樂，「沒想到肉質意外軟嫩，吃起來恰到好處，吃不完還可以冷凍保存，隨時想吃解凍就有，一定要試試看氣泡水這個大功臣，不只少了添加物，還能軟化肉質，效果讓我超驚艷，你們一定要試試看」。
貼文一出，掀起熱議，「好點子」、「好棒的感覺」、「謝謝分享」、「不簡單，可以滷出這般顏色，讚！看了口水都流出來了」。（編輯：郭佩蓉）