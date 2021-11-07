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高雄景點｜用鹹海風與星光漁火下酒　港都邊吃邊玩越夜越美麗

高雄景點｜用鹹海風與星光漁火下酒　港都邊吃邊玩越夜越美麗
高雄景點｜用鹹海風與星光漁火下酒　港都邊吃邊玩越夜越美麗

行遍天下旅遊網

2021-11-07 07:30:41

循著港都鹹鹹海風，自在兜遊大高雄，華燈初上碼頭正熱鬧，貨櫃打造360度無敵海景餐廳、農用鐵牛車改裝的街角居酒屋、享受不一樣的南台灣風情。

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▲鯊加碼頭就位在高雄港邊，入夜後港區夜景盡收眼底。
▲鯊加碼頭就位在高雄港邊，入夜後港區夜景盡收眼底。
第一站　Sauga鯊加碼頭

這座標新立異的貨櫃屋位在高雄最夯的亞洲新灣區，在業者的精心打造下，散發濃濃的異國海濱度假氛圍。

▲貨櫃屋打造的鯊加碼頭很有異國海濱度假氛圍。
▲貨櫃屋打造的鯊加碼頭很有異國海濱度假氛圍。
Sauga鯊加碼頭主要區分一樓座位區與二樓露天區，前者在貨櫃內，有吧台、空調和整面落地窗，視野無限延伸；後者是Sauga的主要賣點，拾階登上露天吧台，高雄港壯闊海景盡收眼底，當落日西沉，海面在夕陽映射下一片金黃，泛起粼粼波光，說它是全台最美夕陽也不為過，入夜後，靠泊高雄港碼頭的船舶亮起燈火，呈現的又是另一番迷人的海濱夜景。

▲以吧台營造Lounge夜店風。※未成年請勿飲酒
▲以吧台營造Lounge夜店風。※未成年請勿飲酒
▲海鮮沙拉食材豐盛多元，有半熟旗魚、炙燒干貝、鮮蝦、小章魚和各式各樣的綜合生菜，是鯊加碼頭人氣招牌。
▲海鮮沙拉食材豐盛多元，有半熟旗魚、炙燒干貝、鮮蝦、小章魚和各式各樣的綜合生菜，是鯊加碼頭人氣招牌。
第二站　鐵牛酒號

錦田路與中東街三角窗那部橙黃色農用鐵牛車就是這家店最顯目的店招了！

▲擺在街口的農用鐵牛車是鐵牛酒號的地標。※未成年請勿飲酒
▲擺在街口的農用鐵牛車是鐵牛酒號的地標。※未成年請勿飲酒
鐵牛酒號專賣關東煮和燒烤，晚上才營業，算是不折不扣的深夜食堂，客人一入座，店家就會奉上茶杯盛裝的關東煮湯，甜甜鹹鹹又帶點輕微辣度，潤喉暖胃，非常特別，喜歡關東煮的人千萬別錯過他們的大根，選用改良白玉蘿蔔，吃起來毫無惱人的纖維，口感極佳，燒烤方面，不論是牛五花、松阪豬，還是手工黑輪、椒監鹽軟絲，都烤的恰到好處，香味四溢，令人食指大動。

▲看似用炸的手工黑輪，其實是用烤的，香Q味美，來店必點。
▲看似用炸的手工黑輪，其實是用烤的，香Q味美，來店必點。
▲大根不但煮的很入味，口感也超細緻。
▲大根不但煮的很入味，口感也超細緻。
景點資訊

Sauga鯊加碼頭

地址：高雄市前鎮區成功二路39-2號

電話：07-537-1558

時間：17:00-01:00，週五六至02:00

鐵牛酒號

地址：高雄市新興區錦田路86號

電話：0931-837739

營時：18:00-24:00，週日休



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