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第一站 Sauga鯊加碼頭
這座標新立異的貨櫃屋位在高雄最夯的亞洲新灣區，在業者的精心打造下，散發濃濃的異國海濱度假氛圍。
Sauga鯊加碼頭主要區分一樓座位區與二樓露天區，前者在貨櫃內，有吧台、空調和整面落地窗，視野無限延伸；後者是Sauga的主要賣點，拾階登上露天吧台，高雄港壯闊海景盡收眼底，當落日西沉，海面在夕陽映射下一片金黃，泛起粼粼波光，說它是全台最美夕陽也不為過，入夜後，靠泊高雄港碼頭的船舶亮起燈火，呈現的又是另一番迷人的海濱夜景。
第二站 鐵牛酒號
錦田路與中東街三角窗那部橙黃色農用鐵牛車就是這家店最顯目的店招了！
鐵牛酒號專賣關東煮和燒烤，晚上才營業，算是不折不扣的深夜食堂，客人一入座，店家就會奉上茶杯盛裝的關東煮湯，甜甜鹹鹹又帶點輕微辣度，潤喉暖胃，非常特別，喜歡關東煮的人千萬別錯過他們的大根，選用改良白玉蘿蔔，吃起來毫無惱人的纖維，口感極佳，燒烤方面，不論是牛五花、松阪豬，還是手工黑輪、椒監鹽軟絲，都烤的恰到好處，香味四溢，令人食指大動。
景點資訊
Sauga鯊加碼頭
地址：高雄市前鎮區成功二路39-2號
電話：07-537-1558
時間：17:00-01:00，週五六至02:00
鐵牛酒號
地址：高雄市新興區錦田路86號
電話：0931-837739
營時：18:00-24:00，週日休
這篇文章 高雄景點｜用鹹海風與星光漁火下酒 港都邊吃邊玩越夜越美麗 最早出現於 行遍天下旅遊網