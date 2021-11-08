【MotoGP戰報：阿爾加維站】賽事高潮落在末段小Marquez與Miller季軍之爭，紅旗祭出提前分出輸贏

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阿爾加維站是今年MotoGP賽事倒數第二站，賽前Marquez在訓練時不慎發生摔倒意外造成輕微腦震盪，為求保險起見故本站缺席，由於年度冠軍已由Quartararo獲得，因此接下來兩站就是看Bagnaia與Mir的亞季軍之爭。
在排位賽Bagnaia再次展現出色表現取得竿位，Miller則在第2，而Mir則從第三位出發，至於冠軍Quartararo則排在第7。起跑後Miller成功搶到第一，但Bagnaia立即就要回領先位置，Mir也趁勢擠上第2，原以為Mir會在後方伺機而動，但沒想到卻被Bagnaia逐漸拉大距離，而Quartararo也在第6第7位置不斷徘徊，導致整場比賽平淡。不過好在小Marquez本站表現相當出色，第8名位置起跑，但很快就衝上第4並與Miller進行數度攻防競爭，強勢的小Marquez總算成功超越升到第3位置。而此情況維持到賽事最後五圈時，Quartararo卻不慎轉倒退賽，Miller也開始發動攻勢超越小Marquez，力求上頒獎台的小Marquez當然部會放棄持續尋找機會反撲，但殊不知在最後兩圈時Lecuona轉倒同時也把Oliveira一併帶出場，使其大會祭出紅旗結束比賽，而小Marquez也因此無時間和機會拼第3名。由於Bagnaia本站取得冠軍，Mir雖為第2名，但年度積分雙方已有32分差距，因此年度亞軍確定由Bagnaia與Mir，而Ducati也確定拿下車廠冠軍。
Quartararo（267分）、Bagnaia（227分）、Mir（195分）、Miller（165分）、Zarco（163分）。