黃偉晉發行首張個人專輯　找來金曲製作人操刀

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黃偉晉個人首張專輯取名《CreaLife》，「CreaLife」這個新創詞源自於Creative（創造）＋A Life（生活）＋Alive（活著）衍生出複合字，意思是唯有活著感受，才能創造、經歷、體會生活。這張專輯的製作過程與創作靈感，始於疫情下所誕生的產物，過去我們習以為慣的日常群體生活，在歷經嚴峻疫情的無情打壓下變得無常，大家開始改變生活模式，想盡辦法要讓生活恢復如常，在經歷了「日常、無常、如常」三常洗禮，黃偉晉體認到，雖不知世界何時能恢復常態，但唯有創造生活中各空間的儀式感、新鮮感、趣味感，才能迎接各種可能的到來。
黃偉晉在攝影師的指令下，把小角落佈置成拉麵店的樣子，臉上貼著魚板化身成拉麵店的客人，逗趣的模樣令人會心一笑；或者在冰箱裡放一盞會亮的燈，假裝在看冰箱裡的電視，甚至是透過四連棋的洞孔看鏡頭，超現實的構思，每個主題創意都讓他覺得新奇且玩得過癮！
看到事後拍攝的成果，黃偉晉表示：「今天的每一項拍攝我都很喜歡耶，尤其是拉麵這個主題，他只是把一個櫃子做成像我們吃拉麵的感覺，就覺得好像充滿了我們自己疫情在家，想要把自己房間佈置很儀式感的感覺。」提到生活中會玩的創意，他透露就是鍾愛的晶礦小角落，他說原本只是一些公仔，沒想到最後越來越多到現在收藏50幾個，甚至還造山造景，放了漂流木、沙灘等喜歡的元素進去，打造成屬於自己的療癒晶礦小天地。（編輯：薛羽彤）