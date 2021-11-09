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曾奕騰醫師解釋，病毒疣是一種「病毒感染」造成的疾病，致病原為「人類乳突病毒」。感染皮膚的病毒型，最常見感染手、腳，且不限於較易摩擦或壓迫部位，其他包含臉、頭皮、頸部、軀幹及四肢亦不少見，亦可能出現皮膚型病毒感染黏膜（或相反）的情況，簡而言之「有皮膚的地方都有機會被感染」。
門診常見的病患包含習慣赤腳踩地或是穿著拖鞋、涼鞋，這類病患足部容易有可見或不可見的小傷口，讓病毒有機可乘趁虛而入（夏天於泳池畔赤腳走路亦是常見的感染途徑）。另外衛生習慣不佳的病人也比較容易被感染，且就診時常常病況較嚴重。
治療方式多元 療程需好幾次
曾奕騰醫師解釋，病毒疣治療方式多元，主要原理是「去除被感染的表皮細胞」及「周圍可能被感染的細胞」，以及「誘發局部免疫反應攻擊病灶」，最常見如醫師執行液態氮冷凍治療、醫師處方水楊酸類溶液由病患在家自行塗抹，但療效都並非一蹴可幾，尤其長在手腳的病毒疣，冷凍治療常「至少」需5到10次。
病毒疣其他治療方式如：於醫療院所局部塗抹三氯醋酸、病灶內注射MMR疫苗、病灶內注射或皮下注射干擾素、局部塗抹DPCP藥水、染料雷射治療、醫師處方Imiquimod病患在家塗抹，但所有方法皆不一定立即見效，仍可能需多次治療。
「雞眼」非感染 反覆摩擦生成
曾奕騰醫師解釋，雞眼形成的原因「不是」病毒感染，不具傳染性。雞眼的根本成因，來自於發生部位反覆的受力、摩擦，人體的表皮因為反覆的刺激，增厚而形成一個向真皮層凸出的錐狀結構，如果厚皮形成一整片平鋪或向外凸的斑塊（非錐型向內凸出結構）則稱為胼胝（一般俗稱的厚繭）。
曾奕騰醫師說明，雞眼的好發部位，主要位於足部易受壓或凸出易摩擦的部位，例如大腳趾關節、第五趾關節、腳掌前段與趾關節面掌側、足後跟等。雞眼的好發族群及誘發因素，包含先天或後天足部骨骼或結構異常，後天最常見的就是拇趾外翻的病患，另如長期糖尿病患、或糖尿病控制不良出現足部骨骼結構異常亦屢見不鮮。
正確使用足部輔具 並針對表皮增厚
曾奕騰醫師說明，雞眼的治療部分，最重要的是「去除根本原因」，即去除「同一部位反覆受力、摩擦」的情況，這也是病患必須建立的首要觀念，否則其他的治療皆是治標不治本，復發也是必然。
有足部結構的問題，建議至復健科或骨科門診，經專業評估使用適合的輔具（例如軟墊、綁帶、貼布等）或手術治療。鞋子的建議穿著大小適中，但前端楦頭較寬的款式，有氣墊的鞋子為佳，盡量減少穿著高跟或前端過窄的鞋子，襪子的亦建議有一定厚度，可有緩衝及減少摩擦的效果（尤其是有運動習慣）。
先讓病人有正確的認知，再針對表皮增厚做治療，常用治療包含醫療人員執行部分刮除、電動研磨、塗抹三氯醋酸，醫師處方的水楊酸溶液或藥膏，病患可自行塗抹，搭配適度去角質，達到治療效果。
資料來源：健康醫療網 病毒疣？還是長雞眼？ 專業醫師教你分清楚！
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