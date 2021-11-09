「癌王」胰臟癌無徵兆 死亡率破8成？ 腫瘤部位與症狀有關？ 如何治療能存活最久？

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國內外陸續傳出有名人因胰臟癌離世，且確診到不治時間相對短促，往往令人震驚。林口長庚醫院腫瘤科吳教恩醫師指出，一般所說的胰臟癌，九成以上是指外分泌組織長出的「腺癌」，惡性度高且容易轉移，治療效果並不理想。
根據106年癌症登記資料，初診斷胰臟惡性腫瘤有2,469人，因胰臟腫瘤死亡則有2,082人，僅就數字來看，一年死亡率超過8成，胰臟癌因而素有「癌王」之稱。
胰臟癌為何難發現？ 不同位置的腫瘤症狀差異？
胰臟癌惡性令人聞之色變，而且發生時未必有明顯徵兆。吳教恩醫師表示，胰臟癌難以早期發現，主要有3大原因：第一，胰臟癌早期症狀不明顯；第二，超音波檢查較難發現胰臟腫瘤；第三，胰臟腫瘤在很小時就容易發生轉移。
此外，症狀表現也會因腫瘤位置而有所差別。吳教恩醫師說明，胰臟「頭部」的腫瘤會造成膽管阻塞及黃疸症狀，較容易被早期發現。但是，若腫瘤長在「胰體」或是「尾部」，通常須長到一定大小才會造成疼痛，且伴隨有食慾不佳、體重下降等症狀。病人可能在症狀出現3-6個月之後才診斷出胰臟癌。
胰臟癌復發機會達八成？ 手術後一樣要化療？
吳教恩醫師指出，胰臟癌的分期，主要根據局部腫瘤大小、是否有侵犯到周圍血管組織。以及是否有局部淋巴結轉移（第二到三期）、是否已有遠端擴散轉移（第四期）來區分。臨床上約只有2成病患適合手術切除，其他病患都需要接受全身性化療，再評估是否能夠切除腫瘤。
吳教恩醫師表示，胰臟癌患者即使切除腫瘤，仍需要接受輔助性化療降低復發率，增加存活機會。但只有約兩成病患在術後不再復發，其他八成病患在術後仍要面臨腫瘤復發，腫瘤也可能進展為晚期。
目前針對胰臟癌治療，可透過多專科團隊，包括一般外科、腫瘤內科、胃腸肝膽科、放射科、病理科共同討論分期與開刀可能性。吳教恩醫師表示，近期也發現運用「前導性化療」，在手術前有機會使腫瘤縮小，增加病患未來接受手術治療的機會。
晚期胰臟癌的治療方式？ 全身化療有哪些副作用？
當胰臟癌進展到晚期，無法接受手術或有遠端轉移時，全身性化療是目前的治療首選。吳教恩醫師指出，全身性化療除了考量效果，還要考慮病患是否能夠承受副作用，包括噁心、嘔吐、嘴破、腹瀉、血球下降等。此外，病人本身的營養情況、是否有胃腸道症狀，也都需要一併考量。
吳教恩醫師表示，全身性治療的搭配，在目前臨床實驗中存活最久的處方，是三個化療藥物搭配一個輔助性藥物，病患中位數存活最多可達11.1個月，腫瘤控制率達70.2%，中位數無惡化存活時間也有6.4個月，接近傳統治療的兩倍存活時間。國內目前也有取得健保給付。唯一缺點是副作用較大，患者症狀較明顯。
吳教恩醫師指出，針對胰臟癌不同合併治療的研究仍在持續進行當中，治療效果相較過去均有進步。有些患者在一開始吃藥時會有輕微噁心、嘔吐、腹瀉、嘴破等症狀，但是經過好的藥物調整，大部分的病患都很輕鬆。提醒胰藏癌病人可與醫師溝通，配合多專科醫療團隊照護，獲得更良好的生活品質。