劉育仁王上菲曖昧升溫　霸氣「地咚」浪漫吻

新人劉育仁近日於《女力報到—愛的故事》客串飾演「周文易」，個性直接愛把妹、玩鬧，與王上菲只要碰上就鬥嘴，讓王上菲氣得總想打他，劉育仁促狹地以「妳打我一下，我就親妳一下」對付，一場王上菲氣不過打了他2下的戲，換來劉育仁霸道將她「地咚」浪漫吻，兩人曖昧升溫；另一橋段是梁瀚名為劉育仁安排相親，他不領情直接在相親對象面前吻了王上菲，霸道行為讓網友直喊：「看得心跳加速，上菲遇到對手了。」談起自己戀愛經驗，劉育仁說不會像劇中角色透過惡作劇來吸引對方視線，現實生活中他會直球告白，國中時就曾有直接表白成功的經驗。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-10 08:30:00
劉育仁談及此次客串印象最深刻的戲，是為取得王上菲原諒，聽她的要求畫老虎妝在街上裝可愛，「之前拍戲沒有化過這麼誇張的妝，且當天拍攝穿插別場次關係，滿臉老虎黃色，卸了妝、又再上妝，重複好幾次，中間還換了一次傷妝，簡直是濃妝豔抹的一天，也因此回家後皮膚有點過敏。」
劇中梁瀚名聽從舅舅的吩咐，讓表弟劉育仁借住自己家、讓他進楊雅筑公司上班，還為他安排相親對象，劉育仁於楊雅筑公司碰上王上菲，兩人常在公司吵起來，鬧得楊雅筑與梁瀚名頭痛至極， 梁瀚名透露自己考上大學就搬出家，到台北未曾有依靠親戚經驗，若現實生活中有這種調皮表弟，「會試圖改變他，若還是不改會扭斷他脖子，畢竟這種生活態度，在外面遲早會有人教訓的。」