高考試題竟成「徵政治打手」？鄭麗文酸：下次考四個堅持

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第三題為「含有瘦肉精萊克多巴胺的美國豬肉已於今年元月正式開放進口，除引發部分民眾的食安疑慮之外，在野黨亦發起『反萊豬公投』以為反制。面對此議題，中央政府該採取何種公關策略才有助於消弭政治紛爭，並能爭取國人認同？」
「是時代變了？是道德式微？」鄭麗文批評，還是因為政治掛帥，最近不管是官員失職或觸犯道德紅線都被輕輕放過？蔡政府一向都是靠網路傳播在攻擊、洗腦民眾，甚至賴副總統也曾經說出「請蔡總統要求網軍停止攻擊我」、為了抹紅PTT發動瑋豐反串之亂。現在更是把網路治國的精神帶到公務員高考裡面，要求準公務員要先回答政府部門應如何進行網路社群傳播，營造正面民意，回答得好才能當公務員，當民進黨的黨意推手、政治打手。
鄭說，考選部雖然回應，各項國家考試依典試法組織獨立的典試委員會，由符合資格的學者專家組成，試題命擬係屬該考試典試委員會的法定職掌，並由典試委員或命題委員本於法律授權的專業判斷負責試題命擬，行政部門依法無權參與或加以干涉。
鄭麗文指出，這樣的題目很容易從中看出答題者的政治傾向，進而影響閱卷者評分，老師能不能保持中立、跳脫自己的政治立場來評分？如果現在這個政治立場這麼明顯的題目都不用管，下次考試也靈活結合時事，要不要默寫蔡總統的四個堅持？