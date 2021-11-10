味丹證實「味味一品」11/17漲至59元 否認有聯合漲價
泡麵是很多民眾正餐或宵夜的首選，尤其能夠吃到有肉塊調味包的泡麵，更是滿滿的幸福！但現在要享受這個小確幸，恐怕得多花點摳摳了。繼統一集團最暢銷的泡麵「滿漢大餐」全系列泡麵，日前才從每碗53元漲到59元，一口氣大漲11%之後，另一款由味丹公司生產的知名泡麵「味味一品」，也確定將在11/17漲價，無論碗裝或袋裝，每碗售價由53元漲至59元，漲幅也是11%。味丹公司回應《NOWnews》查詢時指出，這波漲價真的是因為肉品、油脂、麵粉等各種原物料大幅上揚、公司無法支撐才調整，不過目前僅限於「味味一品」全系列，其餘商品暫時沒有調漲打算。
記者張勵德/綜合報導
2021-11-10 11:59:25｜2021-11-10 12:56:08
味丹公司副總經理陳鴻謨表示，近期各項大宗商品及原物料上漲幅度相當大，無論是製作調理包的肉類，或是麵粉、油脂甚至包材，這幾個月漲幅都很明顯，公司面臨到很大的困難與壓力，實在撐不住才會有這波的調整。但他強調，這波漲價並不是跟進統一集團漲價，單純是公司反映成本，並無聯合漲價的情形。
過去國內高價位泡麵過去價格波動不大，但這次一口氣兩大品牌都調漲，對於消費者而言是相當有感，也很可能帶動同類商品跟進。在國內有真實肉塊的泡麵中，除了「滿漢大餐」、「味味一品」之外，另兩家包括生產「一度讚」的維力公司，以及台酒公司的「花雕雞」系列，堪稱是泡麵界的四大天王，後兩者是否會跟進漲價外界相當關注。
《NOWnews》記者去電維力公司查詢，對方以「公司幹部正在開會」為由，尚未回應漲價傳聞。至於由國營事業台酒公司則強調，短期內這波原物料上漲成本由公司自行吸收，「至少年底前不會條整，消費者可以放心！」
不過，上週二（11/2）經濟部長王美花出席公開活動受訪時，才宣稱統一集團向經濟部提出說明，是該泡麵很久沒漲價，為了反映人力與原物料成本才會調整，「屬於單一事件、並非全面性上漲。」但早已頂不住原物料上揚壓力的廠商，漲價手段來得又快又急，不只喜愛這些口味的消費者受影響，難保不會對其他商品造成衝擊。