七騎士2實際測評！電影視角挑戰玩家組隊能力

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一進入遊戲只能使用「萊娜」，來進行主線遊戲，後續可以透過抽卡做角色更換，《七騎士2》寫實型角色，細緻的面部表情，加上電影般的場景跟轉視角，還有全配音、動態捕捉技術的高質量視覺效果，讓玩家有極高的投入感，喜愛體驗遊戲劇情的人，真的要手刀加入。
遊戲方式以單人操控多角色戰鬥，可以選擇主要操控一隻角色，並且個別施放必殺技，在《七騎士2》可以根據戰略改變英雄們的陣型，這是一款重視玩家「陣型組合」的遊戲，透過支援、守備、暴擊、格擋、恢復、突擊等多種類型，組織的前排、中排、後排八卦陣，來提昇英雄們能力值的增益效果，展現完美對戰。
為了讓英雄更加強大，過程中需要注意技能成長、裝備強化、潛力強化、神聖力強化、精通等多種內容，遊戲中可以抽角色、寵物跟裝備，且不同的卡有分為4種等級，也考驗玩家實際的手氣了。
另外，遊戲中的寵物設置也相當重要，可以提升掉寶率，在打副本時有很棒的加分效果，一不小心高階裝備就被你帶回家了。
除了精彩的主線劇情，會搭配各種故事情節、動畫等，遊戲還設有各種副本，透過解主線劇情可以開啟副本，其中包含每天必刷的成長副本、PVP決鬥場、討伐戰、無限之塔等，還有適合掛機的放置型野外。其中成長副本模式中，有金幣、靈魂石、靈藥、符文、經驗值等副本，可以提供玩家累積素材。
另外，決鬥場是與其他使用者展開團戰戰略的地方，分為「一般戰」和「競爭戰」， 一般戰會根據段位上升和排名上升得到獎勵，而競爭戰則是讓玩家與對手PK較量，如果獲勝，就會得到特別的黃寶石。
還有無限之塔，是由一樓不斷往上攻略的模式，挑戰玩家層層攻略的耐心，通過特定樓層還可以獲得成長所需物品；而討伐戰則是會遇上各種不同的經典大BOSS，考驗玩家戰鬥時操作的靈活度以及隊伍配置能力，多樣玩法增添挑戰樂趣。
《七騎士2》強調各種陣形做搭配、分前中後排，分別加成能力也不同，可以根據不同的副本以及Boss來調整跟配置，每個陣形也都能夠做強化增加數值。以放置型野外模式為例，純近戰攻擊的陣容就可能比較不吃香，加入坦角玩起來，比較不會一開始就被滅團，建議後排可以放上一隻補師（卡琳）支援型的角色，增加掛置時間，另外也可以活用可愛寵物，來達到隊伍加成效果，舉例來說，像是「潔兒」就能幫助角色補血。