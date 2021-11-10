老是無法專心10分鐘？ 成人也會過動症！ 憂鬱風險恐變高？

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不少孩童因體力充沛、活潑好動，被家長誤以為患有「過動症」。事實上，過動症與調皮搗蛋不能劃上等號。醫師提醒，經過充分的行為規範的教導和練習後，大部分孩童可以配合情境表現出合適的行為，例如：在操場上遊戲、跑步，在教室可以坐好聽老師說話，但如果是過動症的孩童則對於規範的遵循狀況不佳，有些需要透過藥物治療才能有效緩解症狀。除過動外，有些孩童同時有注意力的問題（或只有注意力的問題），這些症狀甚至持續至成人階段都會影響患者生活。
亞東醫院精神科江惠綾醫師表示，過動症全名為「注意力不足過動症」，與腦中「多巴胺」和「正腎上腺素」不平衡有關，也跟腦部成熟較慢有關。較為嚴重的過動表現，在學齡前時期就開始會觀察到，尤其以男童為常見。至於注意力不足的症狀在幼童時間表現有時較不明顯，大多在國小階段被觀察到。此外，患者也可能衝動、躁動的行為。
每10人就有1人過動症？ 成年後恐仍持續「注意力不足」
江惠綾醫師表示，以台灣的學齡兒童來說，注意力不足過動症比例大約為8-9%左右，幾乎每10人就有1人有注意力不足過動症狀。大部分患者隨著年紀增長，過動症狀會變得輕微，到了成年階段，仍有一半的患者持續困擾於注意力的問題。
不過，過動症狀雖然可能隨著時間減緩，注意力不足卻有一定比例會持續到成年。江惠綾醫師舉例，罹患注意力不足過動症的成年人，在日常上班、求學時常有記憶力不佳、任務完成度不足等狀況，專注力甚至有時無法超過10分鐘。雖然患者有意識地想維持專注度，仍無法控制自己的注意力。如果有類似情況發生，建議可尋求精神科接受相關評估，及早改善分心狀況。
注意力不足過動症如何治療？ 不控制恐會衍生更多問題？
江惠綾醫師指出，治療注意力不足過動症的孩子，除了定期回診與服用藥物，父母、學校以及醫療單位，三方之間的相互配合也非常重要。有些孩子的過動狀況是在教育現場才被察覺，因此，如何讓他們及早妥善接受治療，能夠在家庭、學校各種生活情境維持穩定表現，需要家長、學校與醫院共同努力。
江惠綾醫師提醒，若是過動症無法獲得有效控制，可能衍生為「對立反抗疾患」、「行為規範障礙症」等疾病，呈現出自我控制能力低下、易怒、侵略性變強，甚至產生肢體暴力行為。另外，也有研究顯示，過去確診注意力不足過動症的患者，成年後得到憂鬱症的比例將比一般人更高。
良好睡眠加適當運動 改善過動症與注意力不足
江惠綾醫師建議過動症族群，平時維持適當運動以及夜間充足睡眠，對注意力不足過動症的改善有幫助。醫師提醒，過動者患者睡眠不足，隔天上課時出現過動、不專心的狀況會更明顯。而適當運動對大部分的過動症患者，有提升專注能力的效益。透過生活作息與穩定治療，過動症患者的各項表現並不會遜色於正常人。
最後，江惠綾醫師提醒，注意力不足過動症藥物屬於管制處方用藥，必須透過醫師診斷處方開立，切勿透過來路不明的管道取得或濫用藥物。只要有相關症狀應及早尋求精神科協助。無論孩童或成人，發現注意力不集中應及早接受評估診斷，尋求正確的管道，讓身心健康與人際關係得到改善。