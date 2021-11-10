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最佳良「娠」時機與年齡大有關係！中華民國不孕症基金會董事長李茂盛醫師表示，以女性來說，最適合懷孕年齡為25至30歲，但現代男女普遍晚婚，平均結婚年齡皆逾30歲，而女性30歲後的平均卵子數量已不到巔峰時期的5%，且排卵數量會逐年降低，「卵」實力恐成求生阻礙之一；此外，男性也可能因為生活壓力大、環境賀爾蒙等影響精蟲品質，即使性功能正常，但精子品質或數量也也會隨著年齡增長而減弱，大齡生育能力急速弱化是夫妻雙方要一起面臨的問題。
早生晚生求子歷程差很大 掌握時機避免高齡生產風險
李俊逸醫師說明，年齡愈大，自然受孕的機會愈小，就算進行人工生殖治療，據國健署最新人工生殖報告統計，超過七成年齡已逾35歲，即便進行人工生殖療程，懷孕率及活產率仍自35歲後急遽下滑至低於四成，且無論植入新鮮或冷凍胚胎活產率亦隨年紀增加而下跌，「年齡」顯然是求「生」成功的關鍵。李俊逸醫師強調，「生理機能不可逆，一旦年過30，最好立即不拖延時間開始求子計畫，即是掌握自我最佳良『娠』時機！」
不孕≠不能生！ 即時把握五查三早，保有最佳孕勢
根據WHO對於不孕的定義，若夫妻有規律未避孕的性行為，在一年內無法懷孕即為不孕。而35歲以上定義更嚴格，半年內無法懷孕，便視為不孕。另外，已知有不孕症的危險因子，如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，亦屬不孕症。對此，李茂盛醫師也鄭重強調，「不孕不代表完全不能懷孕，而是『不容易』懷孕」，及早運用醫學技術了解男女不孕原因，經人工生殖機構專業團隊協助，幫助提高懷孕率，仍有機會能一圓家庭夢。但若能早婚早生，就能事半功倍。
李俊逸醫師強調，生育能力的檢查男女一樣重要，若夫妻雙方符合以上任一條件，就應一同至生殖機構進行「孕前五查」，包括家族史檢查、男性精液精蟲檢查(如精蟲穿透力分析)、女性卵巢功能檢查(如AMH檢測)、輸卵管攝影、荷爾蒙及黃體功能檢查等，及早掌握到不孕可能性，儘早尋求生殖機構協助，就能早享人工生殖補助擴大方案，把握「五查三早」讓好孕及早報到。
資料來源：健康醫療網 避免落入無「產」階級 把握30歲前「良娠」時機
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