特企／中國生產力中心66周年感恩論壇隆重登場！

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今日的感恩論壇，首先邀請淡江大學資訊管理學系蕭瑞祥教授兼總務長發表「以人為本的智慧生活」專題演講，直指現在已進入AI新世代之智慧生活，清楚描繪出AI新世代的樣貌，以及企業如何從「以人為本」出發，創造高績效團隊。接著，由中國生產力中心張寶誠總經理以本次活動主軸「以人為本 智慧前瞻 預見未來」為題作分享，提到疫情讓個人生活到產業生態發生巨大改變，衝擊著全球經濟發展，人類的工作與生活走向高度虛實整合的樣態，其提醒企業未來發展應提升數位科技與數位工具的應用能力，來強化競爭優勢。而面對不可預知的風險危機，則須歷鍊出成熟的適應力（Adaptive），以面對與克服所有的困難。
最後，CPC五大卓越經營服務團以「生產力再造、數位轉型創新、創造在地生命力、跨域智慧生態系、銀髮人才學習發展」等五大專題，由CPC專業顧問會同標竿業者代表作案例發表，包括：太平洋電線電纜副董事長孫道濟、內政部營建署道路工程組組長張之明、台灣原鄉社會企業執行長高正尚、友嘉集團智慧製造與數據服務部研發經理施秉文、中化銀髮事業總經理李宗勇等專家。同時為適時引進創新知識、挹注創新資源，提供更多元的服務，CPC將於明年另成立「創新研發卓越經營服務團」，協助企業強化研發創新與行銷能量。
本年度經管領域之盛事「CPC 66周年感恩論壇」，在張寶誠總經理感性的致謝詞後，為活動圓滿劃下句點。展望未來，不管環境如何變化，CPC永遠是企業卓越經營路途上最好的夥伴，未來除透過六大服務團的輔導與協助外，並將各類經營管理知識及工具彙整於myMKC管理知識中心（myMKC.com）供大家參考。希望能持續與企業一起成長，共創卓越。