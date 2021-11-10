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一名57歲廖小姐，有蕁麻疹病史，因狀況穩定並未服藥控制，但在施打完第一劑AZ疫苗後，當晚卻突然身體發熱，皮膚開始誘發很多小塊的癢疹，雖就醫服西藥控制，但舒緩又再次復發，且症狀持續一個月，直到赴中醫科就診，經醫師研判，因患者晚上發作較嚴重，影響睡眠品質，因此給予科學中藥「小柴胡湯」，且加上「換膚方3.0」中藥即飲包，一星期後逐漸紓緩症狀，患者也可施打第二劑。
小柴胡湯疏風清熱 有助控制蕁麻疹搔癢
謝旭東醫師說明，在中醫上，蕁麻疹又稱為風疹、水疥，主要因與風邪的特性有關，症狀難以捉模，有如部分打疫苗後的民眾發生全身不定處搔癢，在中醫治療上，可採以「換膚方3.0」，藉由荊芥、防風等祛風邪要藥，幫助抑制毛細血管的通透性增加，並減緩蕁麻疹不適，再加上黃芩等藥材，以調控患者身體免疫，搭配小柴胡湯疏風清熱，有效控制打疫苗後的蕁麻疹搔癢。
打疫苗後半小時嚴重蕁麻疹 恐是對疫苗過敏
此外，若蕁麻疹搔癢發作時，也可使用紫蘇葉泡澡幫助舒緩症狀，但要注意泡澡水避免過熱，以免誘發蕁麻疹症狀。謝旭東醫師強調，若打完疫苗後30分鐘內發生呼吸會喘、嘔吐、嚴重性蕁麻疹等，就代表對疫苗過敏，可考量施第二劑時替換他種類型疫苗，但若打完後數小時或是幾天後才發生局部搔癢的蕁麻疹，則可經過治療後施打相同疫苗。
資料來源：健康醫療網 施打疫苗後誘發蕁麻疹 中醫調理有助舒緩
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