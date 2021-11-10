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小朋友舌頭短是個人特徵？　小心是「舌繫帶過緊」

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小朋友舌頭短是個人特徵？　小心是「舌繫帶過緊」

健康醫療網

2021-11-10 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】舌頭是一個影響呼吸、說話、吸吮母乳以及吞嚥的器官，人在胎兒時期舌頭會受一條薄薄的結締組織引導而向前生長，即為連接舌頭與口腔底部的「舌繫帶」。國泰綜合醫院復健科語言治療師郭秋陽表示，舌繫帶過緊（Ankyloglossia）為先天異常疾病，美國的研究資料顯示，大約4%至5%的新生兒有舌繫帶過緊的問題，進而影響到進食甚至日常社交。

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影響舌頭功能　這５點判斷有無舌繫帶過緊

「舌繫帶過緊」患者因舌繫帶過短、彈性不足或者附著的位置位於下齒槽或太靠近下齒槽，進而導致舌頭部分或大範圍沾黏在口腔底部（大範圍沾黏的狀況較為少見），影響舌頭的外觀與功能。

如何判斷孩子有沒有舌繫帶過短的問題，郭秋陽提供了幾種方式評估：

1. 舌繫帶過短，且附著於舌尖或靠近舌尖處。

2. 舌頭不易上抬至上齒槽處。

3. 無法將舌頭伸出下門牙超過1至2毫米。

4. 舌頭的側向移動受限。

5. 舌頭向前伸時，舌尖呈現V型或W型（因舌頭前緣中點受牽扯而下凹）。

對於無法配合執行以上動作的嬰兒，可以觀察下列表徵：

1. 舌頭前伸時無法碰觸到下牙齦。

2. 照顧者或檢查者無法將手指放置在舌頭下方和下頜牙槽之間。

進食困難導致體重不足　隨年齡增長也可能影響社交

舌繫帶過緊可能讓舌頭蠕動受限，進而使幼兒在含住母親乳房時遇上困難，導致吸吮表現受影響，嚴重度較大則會因無法有效率的吸吮乳汁，造成嬰兒體重過輕以及母親乳頭受傷等問題。

除此之外，舌繫帶過緊也可能導致外觀差異，例如下排門牙牙間隙較大，也會因舌頭功能受限而影響社交互動，例如：彈舌、舔冰淇淋、接吻時舌頭的活動度受到限制。

郭秋陽強調，嚴重舌繫帶沾黏也會影響到特定語音的表現，使之不精確或扭曲，但並不會影響發聲或讓發展該語音的時程有所遲緩。因此若有語音異常，建議接受語言治療師綜合評估主要導致構音／音韻障礙的原因（例如：構音器官的問題、聽力是否異常、是否受到智力影響、環境問題、個人特質等等相關因素）。

若出現相關症狀　需適時接受專業諮詢、評估

郭秋陽提醒，民眾若在哺乳過程、進食過程中觀察到上述狀況，建議可以尋求耳鼻喉科醫師、牙科醫師、語言治療師或泌乳顧問等相關專業的諮詢、評估或進一步的治療。

若在孩童說話與構音方面有疑慮，則傾向先接受語言治療的諮詢與評估，經由醫師、語言治療師評估後，確定構音的問題是否確實是受到舌繫帶過緊或嚴重舌繫帶沾黏所致。

症狀較輕微者可藉由構音治療習得正確發音的方法，即便沾黏狀況嚴重需要接受舌繫帶切開術，在接受舌繫帶手術後，仍需要配合語言治療師的治療，有助於兒童建立正確發音的動作，並且矯治在術前錯誤的構音習慣。



資料來源：健康醫療網 小朋友舌頭短是個人特徵？　小心是「舌繫帶過緊」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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