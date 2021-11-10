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「舌繫帶過緊」患者因舌繫帶過短、彈性不足或者附著的位置位於下齒槽或太靠近下齒槽，進而導致舌頭部分或大範圍沾黏在口腔底部（大範圍沾黏的狀況較為少見），影響舌頭的外觀與功能。
如何判斷孩子有沒有舌繫帶過短的問題，郭秋陽提供了幾種方式評估：
1. 舌繫帶過短，且附著於舌尖或靠近舌尖處。
2. 舌頭不易上抬至上齒槽處。
3. 無法將舌頭伸出下門牙超過1至2毫米。
4. 舌頭的側向移動受限。
5. 舌頭向前伸時，舌尖呈現V型或W型（因舌頭前緣中點受牽扯而下凹）。
對於無法配合執行以上動作的嬰兒，可以觀察下列表徵：
1. 舌頭前伸時無法碰觸到下牙齦。
2. 照顧者或檢查者無法將手指放置在舌頭下方和下頜牙槽之間。
進食困難導致體重不足 隨年齡增長也可能影響社交
舌繫帶過緊可能讓舌頭蠕動受限，進而使幼兒在含住母親乳房時遇上困難，導致吸吮表現受影響，嚴重度較大則會因無法有效率的吸吮乳汁，造成嬰兒體重過輕以及母親乳頭受傷等問題。
除此之外，舌繫帶過緊也可能導致外觀差異，例如下排門牙牙間隙較大，也會因舌頭功能受限而影響社交互動，例如：彈舌、舔冰淇淋、接吻時舌頭的活動度受到限制。
郭秋陽強調，嚴重舌繫帶沾黏也會影響到特定語音的表現，使之不精確或扭曲，但並不會影響發聲或讓發展該語音的時程有所遲緩。因此若有語音異常，建議接受語言治療師綜合評估主要導致構音／音韻障礙的原因（例如：構音器官的問題、聽力是否異常、是否受到智力影響、環境問題、個人特質等等相關因素）。
若出現相關症狀 需適時接受專業諮詢、評估
郭秋陽提醒，民眾若在哺乳過程、進食過程中觀察到上述狀況，建議可以尋求耳鼻喉科醫師、牙科醫師、語言治療師或泌乳顧問等相關專業的諮詢、評估或進一步的治療。
若在孩童說話與構音方面有疑慮，則傾向先接受語言治療的諮詢與評估，經由醫師、語言治療師評估後，確定構音的問題是否確實是受到舌繫帶過緊或嚴重舌繫帶沾黏所致。
症狀較輕微者可藉由構音治療習得正確發音的方法，即便沾黏狀況嚴重需要接受舌繫帶切開術，在接受舌繫帶手術後，仍需要配合語言治療師的治療，有助於兒童建立正確發音的動作，並且矯治在術前錯誤的構音習慣。
資料來源：健康醫療網 小朋友舌頭短是個人特徵？ 小心是「舌繫帶過緊」
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