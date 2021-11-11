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A-Lin新專輯造型氣勢炸裂　自豪38歲「滿意這個年紀」

▲A-Lin隔4年再次出「輯」。（圖／索尼音樂）
▲A-Lin隔4年再次出「輯」。（圖／索尼音樂）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-11 00:00:00

天生歌姬A-Lin日前無預警撤下官方IG中的所有照片，僅留下令人眼睛一亮的全新造型圖，引爆歌迷和網友討論度，不只時尚感爆棚的霸氣造型獲得一致讚美，更紛紛猜測是不是有重大消息要公布，從開唱猜到新專輯，敲碗聲不斷！

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而A-Lin今（10日）正式宣布暌違4年的新專輯已進入緊鑼密鼓的籌備階段，並將率先發表第一首全新單曲《盡情旋轉》，從視覺到聽覺都要為大家帶來全新體驗，並攜手最懂她的老東家索尼音樂，傾全力打造天后全新樣貌！

在視覺上，A-Lin全部「打掉重練」，啟用全新的創意、造型、妝髮和攝影團隊，打造出不同以往的時尚氣場，公布的新造型讓各方驚豔，連A-Lin在拍攝時看到照片，都忍不住說：「今天我好美！」在聽覺上，今年邁入38歲的她，不但不擔心公布自己的年齡，反而大方面對說：「非常滿意這個年紀，新作品的靈感都來自於身為38歲女人的感受和觀察角度！」保證新歌能聽到更成熟、更多元的A-Lin，從全新單曲《盡情旋轉》開始，透過音樂為A-Lin開啟與世界的嶄新Link（連結）！

▲A-Lin駕馭全新造型。（圖／索尼音樂）
▲A-Lin駕馭全新造型。（圖／索尼音樂）
時隔4年即將再次發片，霸氣回歸的A-Lin一口氣公布兩款全新造型，都是她之前沒有嘗試過的Look，她在創意總監的建議下，勇敢跨出舒適圈，啟用從未合作過的新生代團隊，第一次合作，A-Lin非常開放地請新團隊盡情發揮、不用設限，且一切都是新嘗試的新鮮與刺激，讓她在拍攝前一天興奮到失眠。

現在的A-Lin比以前更有自信，在鏡頭前也更放鬆，拍完第一組照片，她看著手機裡的自拍照非常開心，一直忍不住發出「今天我好美」的讚嘆聲，還馬上傳給黃媽媽看，與家人分享，媽媽也第一時間回訊息說「很時髦、很有國際感」，讓她十分開心。

▲A-Lin盡顯女王氣勢。（圖／索尼音樂）
▲A-Lin盡顯女王氣勢。（圖／索尼音樂）
而當天她穿上時尚界熱門新銳品牌「WINDOWSEN」的黑色大裙擺禮服搭配高紮馬尾的高冷造型，氣勢萬千，工作人員發現她的神情與韓國潮牌「AMBUSH」設計師YOON有姊妹臉，讓她驚訝之餘也倍感榮幸；再加上今天首次曝光的亮藍色禮服，飄逸的線條感，同樣襯托出A-Lin的成熟女性韻味，工作人員笑說A-Lin一直展現出「阿美族YOON」的神韻，還有美國名媛模特兒金卡戴珊的氣場，被封「大安區Kim」，讓A-Lin心情大好，嚷著好想寫歌，並全程嘴角上揚的完成拍攝。

▲A-Lin亮藍色禮服首度曝光。（圖／索尼音樂）
▲A-Lin亮藍色禮服首度曝光。（圖／索尼音樂）
雖然A-Lin已4年沒有發行專輯，但這段期間各方邀約演唱影視主題曲，以及和不同的音樂人合作，經紀公司仔細計算發現，包含已發行和未發表的影視單曲至少就有18首，再加上和不同音樂人合作的6首合唱單曲，加起來竟有24首單曲，超過兩張專輯的曲數，雖然A-Lin的歌聲在這4年間一直陪伴著大家，但也讓她驚覺「好像真的要加快新專輯的腳步了！」

今年38歲的A-Lin，非常滿意這個年紀的自己，表示目前很享受成熟女人的狀態，所以這張專輯很多創作的靈感都來自於身為38歲女人的感受和觀察，同時面對全球疫情的爆發，不僅改變了所有人的生活方式，也暫時不能和過往一樣，舉辦各類活動和演唱會與歌迷直接見面，僅能透過網路和大家保持互動。面對這樣艱難的狀況，A-Lin覺得音樂就是最好的Link，更因此激發她的創作靈感，透露會將這些體悟，都收錄在全新專輯中，敬請期待！（編輯：楊穎軒）

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